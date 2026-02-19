Eine der größten polymetallischen Lagerstätten Nordamerikas gibt es noch zum Schnäppchenpreis. Die Analysten von Noble Capital Markets trauen der Aktie von Power Metallic Mines nahezu eine Verdreifachung zu. Renommierte Branchengrößen sind bereits im Aktionärskreis vertreten und haben der Gesellschaft damit den Ritterschlag verliehen. Bewertungstechnisch wird das für dieses Jahr geplante NYSE-Listing für Schub sorgen. Bei Barrick führt die Edelmetallhausse zu Rekorden. Das geplante IPO der nordamerikanischen Gold-Assets ist noch nicht eingepreist. Dagegen überwiegt bei Teamviewer trotz Megatrends wie KI die Frustration. Wo lohnt jetzt der Einstieg?Den vollständigen Artikel lesen ...
