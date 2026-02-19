Ohne Strom läuft nichts. Der Stromhunger durch KI und Elektromobilität steigt exponentiell. Benötigt wird eine Verfügbarkeit rund um die Uhr. Erneuerbare Energien sind zwar politisch gewollt, besitzen aber das Risiko von Dunkelflauten. Andererseits ist Atomstrom auf dem Vormarsch. Zahlreiche Tech-Giganten setzen auf die Energiequelle, um den enormen Energiebedarf ihrer Rechenzentren und KI-Infrastrukturen zuverlässig und CO2-arm zu decken. Ein bislang völlig unbeachteter Titel ist American Atomics. Die Gesellschaft plant, eine vollständig integrierte nordamerikanische Wertschöpfungskette aufzubauen und nutzt dabei den politischen und strukturellen Rückenwind. Siemens Energy ist ein Blue Chip im Bereich Energie und wird von Analysten weiterhin als "Kauf" eingestuft. Aixtron reitet auf der KI-Welle. Wie sollten sich Anleger positionieren?Den vollständigen Artikel lesen ...
