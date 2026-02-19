Vevey - Der weltgrösste Nahrungsmittelproduzent Nestlé hat 2025 sein Wachstum aus eigener Kraft wieder beschleunigen können. CEO Philipp Navratil will mit einer neuen Strategie noch mehr aufs Tempo drücken. Wechselkurseffekte sowie Zu- und Verkäufe ausgeklammert betrug das organische Wachstum 3,5 Prozent nach 2,2 Prozent im Jahr zuvor, wie der Hersteller von Nespresso-Kaffee, Kitkat-Schokoriegeln und Purina-Tierfutter am Donnerstag mitteilte. Dieses ...Den vollständigen Artikel lesen ...
