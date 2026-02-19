© Foto: Dall-EMehr Produktion, strengere Kostendisziplin und Milliarden-Cashflow: Rio Tinto steigert Gewinn und Dividende deutlich - und setzt voll auf Kupfer.Der Bergbauriese Rio Tinto hat im abgelaufenen Geschäftsjahr solide Ergebnisse vorgelegt und profitiert von höherer Produktion sowie strikter Kostendisziplin. Der Umsatz steigt im Geschäftsjahr um 7,4 Prozent auf 57,64 Milliarden US-Dollar und übertrifft die Erwartungen damit um 1,33 Milliarden US-Dollar. Das bereinigte Ergebnis je Aktie liegt bei 6,69 US-Dollar und damit um 0,04 US-Dollar über den Prognosen. Die Aktie schloss gestern in London mit einem Plus von 3,84 Prozent bei 73,89 Britischen Pfund. Konzernchef Simon Trott stellte zu Beginn die …Den vollständigen Artikel lesen
