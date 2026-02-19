BioArctic, der ursprüngliche Entwickler des Alzheimer-Medikaments Leqembi (Lecanemab), hat am Mittwoch starke Zahlen zum vierten Quartal respektive dem Gesamtjahr vorgelegt. Darüber hinaus sorgt die Firma mit der Ankündigung einer Dividende für Aufsehen, was eher ungewöhnlich für eine Biotech-Gesellschaft ist. Die Aktie sprang daraufhin prozentual zweistellig nach oben und markierte ein neues Mehrjahreshoch.Die Skandinavier haben vor vielen Jahren den Wirkstoff Lecanemab an Eisai verpartnert. Der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
