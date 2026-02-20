Im vergangenen Jahr hat Biogen mit seinem japanischen Partner Eisai das Alzheimer-Medikament Leqembi (Lecanemab) auch in Deutschland auf den Markt gebracht. Doch es herrschen Zweifel an der Wirksamkeit des Medikaments, welches seinen Ursprung bei der schwedischen BioArctic hat. Erneut gibt es Bedenken.Für den Alzheimer-Wirkstoff Lecanemab gibt es nach Ansicht eines entscheidenden Expertengremiums keinen belegten Zusatznutzen im Vergleich zu älteren Behandlungsansätzen. Der erste Wirkstoff in Deutschland, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär