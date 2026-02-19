Opening Bell: Walmart, eBay, Etsy, DoorDash, Booking Holdings
|Do
|Booking Holdings Announces a Massive 25-for-1 Stock Split. Here's What Investors Need to Know
|Do
|Hotel chains inking deals with AI firms have investors skittish on Expedia, Booking Holdings
|Do
|Blitz-Update: Dow & Co schwächer, Verizon, Ebay, Deere & Co, DoorDash stark, Booking.com unter ...
|Die US-Börsen tendieren am Donnerstag im frühen Handel schwächer. Ein wahrscheinlich werdender Angriff der USA auf den Iran sorgt für Zurückhaltung an den Märkten. Der Leitindex Dow Jones Industrial...
|Do
|Der Aktienkurs von Booking Holdings gerät am Donnerstag unter Druck
|Do
|BOOKING HOLDINGS INC jetzt am Wendepunkt - mein Top-Favorit!
|Do
|DoorDash Stock Gives Q4 Whiplash, Analysts Defend Bull Case
|Do
|Cramer dubs DoorDash stock a 'clear winner' despite weak Q4
|Do
|Aktien New York: Möglicher Krieg mit Iran belastet Börsen
| NEW YORK (dpa-AFX) - Das wahrscheinlicher werdende Szenario eines Angriffs der Vereinigten Staaten auf den Iran hat am Donnerstag für Kursverluste an den US-Börsen gesorgt. Der US-Leitindex Dow Jones...
|Do
|Do
|DoorDash faces questions over investment intensity and impact on margins
|Do
|Schlussglocke: Dow & Co im Minus - Ebay, Deere stark, Walmart rutscht ins Minus, Klarna bricht ...
|Die US-Börsen haben am Donnerstag leicht nachgegeben. Der US-Leitindex-Dow Jones Industrial verlor am Ende 0,5 Prozent auf 49.395,16 Zähler. Der marktbreite S&P 500 gab 0,3 Prozent nach auf 6.861,89...
|Do
|EBAY INC - 10-K, Annual Report
|Do
|Do
|MÄRKTE USA/Leichter - Walmart schwach - Ebay fest - Deere haussieren
|DJ MÄRKTE USA/Leichter - Walmart schwach - Ebay fest - Deere haussieren
Von Steffen Gosenheimer
DOW JONES--Die Gewinne vom Vortag an den US-Börsen gehen am Donnerstag schon wieder verloren....
|Do
|01:01
|Why Etsy Stock Popped Today
|Do
|Etsy Stock Breaks Above Its 20-Day Moving Average on Depop Sale. Does That Make ETSY a Buy Here?
|Do
|Do
|eBay To Acquire Depop From Etsy For $1.2 Billion In Cash
|Do
|Etsy Sells Depop, Pushes AI and Mobile to Restart Growth
|Do
|Mass Retailers, Including Walmart, Tie Grocers on Penetration For the First Time: What's Next?
|Do
|Amazon Surpasses Walmart As World's Largest Company By Sales
|SEATTLE (dpa-AFX) - Amazon [AMZN] has overtaken retail rival Walmart [WMT] to become the world's largest company by sales, ending Walmart's 13-year reign at the top. The e-commerce titan reported...
|Do
|Schlussglocke: Dow & Co im Minus - Ebay, Deere stark, Walmart rutscht ins Minus, Klarna bricht ...
|Die US-Börsen haben am Donnerstag leicht nachgegeben. Der US-Leitindex-Dow Jones Industrial verlor am Ende 0,5 Prozent auf 49.395,16 Zähler. Der marktbreite S&P 500 gab 0,3 Prozent nach auf 6.861,89...
|Do
|U.S. Stocks Move Mostly Lower On Disappointing Walmart Guidance, Iran Concerns
|WASHINGTON (dpa-AFX) - Stocks moved mostly lower during trading on Thursday, giving back ground after turning in a strong performance in the previous session. The major averages all moved to...
|Do
|Waiting for Walmart to Pull Back? Now's the Time to Buy
|Unternehmen / Aktien
|Kurs
|%
|BOOKING HOLDINGS INC
|3.408,00
|+0,09 %
|DOORDASH INC
|149,22
|-0,33 %
|EBAY INC
|72,12
|+0,17 %
|ETSY INC
|40,915
|-0,01 %
|WALMART INC
|105,82
|-0,26 %