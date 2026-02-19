Der weltgrößte Nahrungsmittelkonzern Nestlé baut nach einem Gewinnrückgang sein Geschäft um. Künftig wollen sich die Schweizer auf ihre stärksten Marken in vier Kernbereichen konzentrieren. Der Rest wird abgestoßen. Was das für die Aktie bedeutet. Nach einem Gewinnrückgang im Jahr 2025 unterzieht der neue Nestlé-Chef Philipp Navratil den Schweizer Lebensmittelkonzern einer harten Diät: Künftig soll sich Nestlé auf die vier Kernbereiche Kaffee, Tierfutter, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
