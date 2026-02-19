Vevey - Nestlé hat 2025 sein Wachstum wieder beschleunigen können. Für das neue Führungsduo mit Präsident Pablo Isla und CEO Philipp Navratil ist das aber nicht genug. Mit mehreren Reformen drücken sie aufs Gaspedal. Das Wichtigste zu den Management-Ankündigungen vom Donnerstag im Überblick: GESCHÄFTSJAHR 2025: Nestlé steigerte das organische Wachstum 2025 auf 3,5 Prozent nach 2,2 Prozent im Vorjahr. Preiserhöhungen trugen 2,8 Prozentpunkte bei, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab