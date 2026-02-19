Anzeige
Freitag, 20.02.2026
Die größte Bewertungslücke im globalen Mental-Health-Markt
WKN: A2DPW1 | ISIN: US1468691027 | Ticker-Symbol: CV0
Tradegate
19.02.26 | 21:36
279,40 Euro
-1,22 % -3,45
Branche
Internet
Aktienmarkt
S&P 500
1-Jahres-Chart
CARVANA CO Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
CARVANA CO 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
281,30283,0019.02.
281,15283,9519.02.
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
AVIS BUDGET GROUP
AVIS BUDGET GROUP INC Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
AVIS BUDGET GROUP INC80,24-2,38 %
CARVANA CO279,40-1,22 %
DEERE & COMPANY554,00-0,23 %
DOORDASH INC149,22-0,33 %
EBAY INC72,12+0,17 %
ETSY INC40,915-0,01 %
WALMART INC105,82-0,26 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.