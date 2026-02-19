Amazon hat Walmart erstmals beim Jahresumsatz überholt. Walmart kam im vergangenen Geschäftsjahr auf 713,2 Milliarden Dollar, Amazon auf 716,9 Milliarden Dollar. Bei einem einzelnen Quartalsumsatz hatte Amazon den Konkurrenten Walmart bereits schon zuvor übertreffen können.Der Wechsel ist zwar weitgehend symbolisch, unterstreicht aber den Kampf, den sich die beiden Händler liefern - sowohl darum, sich wandelnde Verbraucherpräferenzen zu definieren als auch mit ihnen Schritt zu halten. Nun beginnt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
