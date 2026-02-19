EQS-News: SWI Group / Schlagwort(e): Sonstiges

SWI Capital Holding Ltd wird an der Euronext Amsterdam notiert



19.02.2026 / 22:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die SWI Capital Holding ( "SWI" ), die Holdinggesellschaft des alternativen Investmentkonzerns Stoneweg Icona Group, wird heute ihre Aktien an der Amsterdamer Börse Euronext unter dem Symbol "SWICH" notieren.

), die Holdinggesellschaft des alternativen Investmentkonzerns Stoneweg Icona Group, wird heute ihre Aktien an der Amsterdamer Börse Euronext unter dem Symbol "SWICH" notieren. Die Notierung umfasst 430.561.189 bestehende Aktien und der Prospekt ist auf der Website verfügbar.

verfügbar. Die Aktien werden zu einem Ausgabepreis von 3,76 € pro Aktie notiert, was einer Marktkapitalisierung von SWICH in Höhe von 1.618.910.071 € entspricht.

Das Top-Management besteht aus Max-Hervé George, Gründer und Geschäftsführer der SWI Group, sowie Jaume Sabater, Gründer und Geschäftsführer von Stoneweg, der Vermögensverwaltungsgruppe innerhalb der SWI Group

Die Pro-forma-Bilanz der SWI Group belief sich zum 31. Dezember 2025 auf rund 3,2 Milliarden €

Zeitgleich mit der Börsennotierung wurde ein neuer Verwaltungsrat ernannt mit Arnaud de Puyfontaine als nicht-geschäftsführendem Direktor und Vorsitzenden AMSTERDAM, 19. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Die SWI Capital Holding Ltd. ("SWI"), die Holdinggesellschaft der SWI Group, wird heute 100 % ihrer Aktien an der Euronext Amsterdam unter dem Tickersymbol "SWICH" notieren. Als kombinierte Holdinggesellschaft ist die SWI Group weltweit vertreten und beschäftigt über 280 Mitarbeiter in 26 Niederlassungen in 18 Ländern. Die SWI Group ist ein globaler Investmentkonzern mit langfristigen Beteiligungen in verschiedenen Branchen, darunter digitale Infrastruktur, Immobilien, Finanzinstitute, Hedgefonds und alternative Anlagen, einschließlich Sport und Unterhaltung, Fintech und anderen disruptiven Sektoren. Die Immobilienaktivitäten der Gruppe werden von der Stoneweg Group mit Hauptsitz in Genf, Schweiz, geleitet. Stoneweg ist ein zentraler Bestandteil des Investitionsökosystems der Gruppe und verfügt mit einem Portfolio von mehr als 300 Objekten über eine solide Position auf dem europäischen Immobilienmarkt. Icona Capital hat außerdem in eine Vielzahl von Immobilienprojekten im Vereinigten Königreich, in der Schweiz und auf den Malediven investiert, wobei der Schwerpunkt weiterhin auf Immobilien in den USA und Europa liegt. Im Bereich der digitalen Infrastruktur ist die Gruppe über AiOnX in der Entwicklung, dem Erwerb und der Verwaltung von Rechenzentrums-Assets tätig. Der Ansatz der Gruppe in diesem Bereich umfasst den gesamten Investitionszyklus - von der Beschaffung und Entwicklung bis hin zum Bau und Betrieb - mit dem Ziel, im Laufe der Zeit eine hochwertige, gewinnbringende Infrastruktur aufzubauen. Diese Aktivität ist neben dem breiteren Portfolio an Sachwerten, Finanzinvestitionen und börsennotierten Vehikeln einer der strategischen Wachstumsmotoren der Gruppe. Die SWI Group verwaltet zwei börsennotierte Vehikel: SERT, notiert an der Börse von Singapur, und Varia US, notiert an der Schweizer Börse SIX in Zürich. Über Icona Capital verfügt die Gruppe auch über eine Spezialisierung im Bereich Finanzdienstleistungen, wodurch sie in ihren Beziehungen zu einer Vielzahl von Banken, Vermögensverwaltern und FinTech-Unternehmen in Bezug auf Finanzierungen und Co-Investitionen gut positioniert ist und so den sich wandelnden Herausforderungen der Finanzlandschaft begegnen kann. Weitere von Icona Capital eingesetzte Anlagestrategien umfassen Investitionen gemeinsam mit anderen alternativen Vermögensverwaltern wie Hedgefonds und privaten Kreditunternehmen. Zudem baut SWI eine schnell wachsende Entertainment-Sparte auf und investiert in Unternehmen wie Icona Racing, die Sportagentur-Plattform Never Say Never sowie zahlreiche andere sportliche und kulturelle Wahrzeichen. Max-Hervé George, Geschäftsführer der SWI Capital Holding, erklärte: "Die Notierung der SWI Capital Holding an der Euronext Amsterdam stellt einen entscheidenden Meilenstein für unsere Gruppe dar. Sie spiegelt die Stärke unserer Plattform, die Disziplin unserer Umsetzung und die langfristige Vision wider, die alles, was wir aufbauen, antreibt. Als Muttergesellschaft der Gruppe bietet SWICH einen klaren und skalierbaren Rahmen, um unsere nächste Wachstumsphase zu unterstützen." Jaume Sabater, Gründer und Geschäftsführer von Stoneweg, erklärte: "Dieser Börsengang ist ein bedeutender Schritt in der Entwicklung von Stoneweg und ein klares Signal hinsichtlich unserer Ambitionen. Durch den Zusammenschluss unter SWI Capital Holding und den Zugang zu den öffentlichen Märkten in Amsterdam stärken wir unsere Fähigkeit, zu wachsen, langfristiges Kapital anzuziehen und weiterhin hochwertige, robuste Leistungen im Rahmen unserer Kernstrategien zu erbringen." Update zu Transaktionen im Bereich digitale Infrastruktur Darüber hinaus hat das Unternehmen (über eine Tochtergesellschaft), wie auf Seite 72 des Listing-Prospekts des Unternehmens beschrieben, vereinbart, eine Minderheitsbeteiligung an bestimmten Unternehmen im Bereich digitale Infrastruktur und technologiebasierte Dienstleistungen zu erwerben. Das Unternehmen befindet sich in fortgeschrittenen Verhandlungen mit einem weiteren Verkäufer über den Erwerb einer zusätzlichen bedeutenden Beteiligung (einschließlich einer Mehrheit der bevorzugten Liquidationsrechte) an der zugrunde liegenden digitalen Infrastruktur und den technologiegestützten Vermögenswerten. Obwohl sich die Verhandlungen in einem fortgeschrittenen Stadium befinden, kann nicht garantiert werden, dass eine Einigung erzielt wird. Das Unternehmen wird den Markt informieren, falls und sobald es eine verbindliche Transaktion abschließt. Jede derartige Transaktion unterliegt weiterhin der behördlichen Genehmigung (wie auf Seite 72 des Prospekts dargelegt). Diese Pressemitteilung enthält möglicherweise Insiderinformationen im Sinne der EU-Marktmissbrauchsverordnung (596/2014). Hinweise für die Redaktion Informationen zur SWI Group Die SWI Group ( www.swi.com ) ist ein globaler Investmentkonzern, der von Unternehmergeist geprägt ist und in verschiedenen Branchen tätig ist, darunter Rechenzentren, Immobilien, Kreditwesen und Finanzsektor. Die Anlagestrategien der Gruppe basieren auf gründlicher Recherche, fundiertem Wissen aus erster Hand und der Fähigkeit, Strategien effizient umzusetzen, um das maximale Renditepotenzial zu erzielen. Die SWI Group stützt sich bei der Identifizierung, Entwicklung und Verwaltung von Chancen auf der ganzen Welt auf lokale Teams, sowohl bei Immobilien- als auch bei Investitionsstrategien. Die SWI Group verwaltet derzeit ein Vermögen von rund 11 Milliarden € und beschäftigt über 280 Mitarbeiter in 26 Niederlassungen weltweit. Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2646242/5226384/SWI_Group_Logo.jpg View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/swi-capital-holding-ltd-wird-an-der-euronext-amsterdam-notiert-302693097.html



19.02.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News