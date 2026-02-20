Mit einem Plus von über +4% ist die ThyssenKrupp-Aktie am Freitagmorgen einer der stärksten Werte im MDAX. Was steckt hinter dem Kursgewinn und wird die Aktie des Stahl- und Technologiekonzerns bald auf ein neues 6-Jahreshoch klettern? Eine Bank ist optimistisch Hintergrund für das heutige Kursplus der ThyssenKrupp-Aktie sind gleich zwei Nachrichten. Die erste: Es gibt ein neues positives Analystenvotum der Investmentbank Jefferies. Die Jefferies-Analysten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
