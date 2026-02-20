Mit einem Plus von mehr als sechs Prozent zählt die Aktie von Thyssenkrupp am Freitag zu den stärksten Werten an der deutschen Börse. Der Industriekonzern, der in den vergangenen Tagen etwas von seinem Mehrjahreshoch bei 12,48 Euro zurückgesetzt hatte, profitiert von einer positiven Studie von Jefferies.Analyst Tommaso Castello sieht die jüngste Korrektur der Aktie als Einstiegschance bei einer interessanten Anlagestory. Die Quartalszahlen hätten zwar nichts an seiner Einschätzung geändert. Doch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
