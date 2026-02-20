Nach monatelangem Kursrückgang seit Anfang Februar sorgt eine Neubewertung für Bewegung bei Thyssenkrupp. Die Analysten von Jefferies stufen den Industriekonzern von "Hold" auf "Buy" hoch und erhöhen zugleich das Kursziel von 12,50 auf 13 Euro. Der Schritt kommt überraschend - vor allem, weil sich an der grundsätzlichen Einschätzung nach den jüngsten Quartalszahlen wenig geändert hat.Politischer Rückenwind für Europas Stahlbranche Analyst ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 börsennews.de