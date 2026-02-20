Moderna-Aktie legt nach FDA-Entscheidung deutlich zu!



Werbung







Neuer Grippeimpfstoff wird nun doch geprüft.



Die Aktie von Moderna hat in den vergangenen Tagen kräftig zugelegt. Nach einem Kursanstieg von jeweils rund 6 Prozent am Mittwoch und Donnerstag schloss die Aktie am Donnerstagabend bei etwa 49,70 US-Dollar. Seit Jahresbeginn verzeichnet sie damit ein Kursplus von rund 68,5 Prozent.



Auslöser für die jüngste Kursentwicklung war eine Entscheidung der US-Arzneimittelbehörde FDA. Nachdem die Behörde die Prüfung eines neuen Grippeimpfstoffs zunächst abgelehnt hatte, wird das Zulassungsverfahren nun doch fortgesetzt. Eine Entscheidung wird bis spätestens 5. August erwartet.



Im operativen Geschäft verzeichnete Moderna zuletzt einen Umsatzrückgang: Im Vergleich zum Vorjahr sank der Quartalsumsatz von rund 1.000 Millionen auf etwa 700 Millionen US-Dollar. Anlegerinnen und Anleger hoffen durch den neuen Grippeimpfstoff auf Potenzial für wiederkehrende Umsätze. Die nächsten Finanzergebnisse werden am 30. April veröffentlicht.



Parallel dazu läuft ein Patentstreit mit BioNTech weiter. Das deutsche Unternehmen hat eine Klage wegen angeblicher Patentverletzungen im Zusammenhang mit mRNA-Impfstoffen eingereicht. Beide Unternehmen befinden sich bereits seit mehreren Jahren in rechtlichen Auseinandersetzungen um Lizenzansprüche. Kann die Moderna-Aktie den positiven Trend fortführen oder lenken Investoren nun zur Gewinnmitnahme ein?









Das Werkzeug für Aktien-/ und Indexanleger



Mit dem Trendkompass von HSBC unterstützen wir Sie bei der Analyse vergangener Kursentwicklungen bzw. aktueller Kurstrends. Im Diagramm werden die relative Stärke nach Levy und das Momentum von DAX, DAX-Aktien, deutschen Nebenwerten und ausgewählten ausländischen Aktien übersichtlich dargestellt. Der Trendkompass wird an jedem Mittwoch aktualisiert und ist über folgenden Link abrufbar:









Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC













