© Foto: Nam Y. Huh/AP/dpaHSBC stuft Walmart nach starken Zahlen auf "Halten" ab. Der schwache Ausblick für 2026 dämpft die Erwartungen, trotz starkem E-Commerce-Wachstum.Walmart lieferte starke Quartalszahlen, doch der Ausblick sorgte für lange Gesichter. Die britische Großbank HSBC hat den US-Einzelhandelsriesen nach Vorlage der Zahlen abgestuft. Statt "Kaufen" lautet das Votum nun "Halten". Zwar hob Analyst Joe Thomas das Kursziel von zuvor 122 auf 131 US-Dollar an. Beim jüngsten Kurs von rund 124,87 US-Dollar bleibt damit jedoch nur noch ein Potenzial von etwa 5 Prozent. Im vierten Quartal übertraf Walmart die Erwartungen bei Umsatz und Gewinn. In der Analyse heißt es, Schwachstellen seien kaum auszumachen …Den vollständigen Artikel lesen
