Im Vorfeld des anstehenden Kapitalmarkttags präsentiert sich die Aktie von Elmos in guter Verfassung. Die starke Performance dürfte weiterhin auch fundamental untermauert werden. Bei Vorlage der 2025er-Zahlen am kommenden Dienstag (24.2.) dürfte unser Musterdepotwert Elmos Semiconductor die Erwartungen des Marktes treffen. Wir rechnen konkret mit einem Umsatz von über 580 Mio. Euro und einer EBIT-Marge zwischen 21% und 22%, was ungefähr in der Mitte des zuletzt avisierten Zielkorridors (20%-23%) liegt. Das Q4 dürfte dank der Umsatz-Verschiebungen aus dem Q3 (w/ SAP-Umstellung) ein Rekordquartal gewesen sein. Beim Free Cashflow sollte die eigene Zielmarke (10%) sogar übertroffen werden, was der Konsens (ca. 11%) allerdings auch genau so schon erwartet. Bestätigung und Konkretisierung der 2030er-Ziele Entscheidend für die weitere Aktienkursentwicklung ist daher weniger der Blick zurück, sondern die Frage, wie überzeugend der Ausblick auf 2026 und der ebenfalls am Dienstag stattfindende Kapitalmarkttag (CMD) ausfällt. Elmos dürfte hier seine Mittelfristziele (2030: Umsatz von rund 1 Mrd. Euro, EBIT-Marge von rund 25%) bestätigen und den Analysten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...