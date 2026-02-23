EQS-News: Elmos Semiconductor SE
Elmos Semiconductor SE: Aktienrückkaufprogramm startet wie angekündigt am 24. Februar 2026
Leverkusen, 23. Februar 2026: Das von der Elmos Semiconductor SE (FSE: ELG) am 4. Februar 2026 angekündigte Aktienrückkaufprogramm wird planmäßig am 24. Februar 2026 nach Veröffentlichung der vorläufigen Zahlen 2025 starten.
Vorstand und Aufsichtsrat hatten Anfang Februar im Rahmen der Weiterentwicklung der Ausschüttungspolitik ein Aktienrückkaufprogramm mit einem Gesamtvolumen von bis zu 10,0 Mio. Euro (ohne Erwerbsnebenkosten) beschlossen. Der Rückkauf erfolgt über die Börse im Zeitraum vom 24. Februar 2026 bis zum 31. März 2026.
Ziel des Programms ist es, im Rahmen einer attraktiven Kapitalallokation und in Kombination mit dem um 50% erhöhten Dividendenvorschlag für das Geschäftsjahr 2025 einen wesentlichen Teil des Nettobarvermögens an die Aktionäre zurückzuführen.
Mit dem Aktienrückkauf und der Dividendenerhöhung unterstreicht Elmos ihren Anspruch, Aktionäre angemessen und kontinuierlich am Unternehmenserfolg zu beteiligen.
