Die US-amerikanische Biotech-Gesellschaft Gilead Sciences will sich im Bereich der Onkologie verstärken. Mit der geplanten Übernahme von Arcellx erwirbt das Unternehmen die volle Kontrolle über eine neuartige Zelltherapie zur Behandlung des Multiplen Myeloms, einer der häufigsten Tumorerkrankungen von Knochen und Knochenmark.Gilead Sciences legt für die AKTIONÄR-Altempfehlung aus Ausgabe 51/22 Arcellx bis zu 7,8 Milliarden Dollar auf den Tisch. Der Kauf setzt sich aus 115 Dollar je Aktie und einem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär