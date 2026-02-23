Einstellung Aufnahme
ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen
CA8839301097 Thesis Gold Inc. 23.02.2026 CA8839221063 Thesis Gold & Silver Inc. 24.02.2026 Tausch 1:1
CA4987222060 Klondike Silver Corp. 23.02.2026 CA4987223050 Klondike Silver Corp. 24.02.2026 Tausch 10:1
US45840Y4017 Interactive Strength Inc. 23.02.2026 US45840Y5006 Interactive Strength Inc. 24.02.2026 Tausch 10:1
