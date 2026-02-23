

EQS-Media / 23.02.2026 / 18:25 CET/CEST

Stockholm, 23. Februar 2026 - Diese Pressemitteilung korrigiert die zuvor am 23. Februar 2026 um 08:15 Uhr MEZ veröffentlichten Informationen, in denen fälschlicherweise angegeben wurde, dass die Wandlung der Wandelschuldverschreibungen vollständig erfolgt sei. Die Wandlung war tatsächlich nur teilweise, wie nachstehend beschrieben. Das Bergbauunternehmen Eurobattery Minerals AB (Nordic Growth Market: " BAT " und Börse Stuttgart: " EBM "; kurz: "Eurobattery Minerals" oder das "Unternehmen") gibt bekannt, dass Fenja Capital II A/S ("Fenja") von ihrem Recht Gebrauch gemacht hat, eine Tranche von Wandelschuldverschreibungen in neue Aktien umzuwandeln, wodurch die ausstehenden Wandelschuldverschreibungen des Unternehmens um 50% reduziert wurden. Diese Wandlung stellt einen bedeutenden Schritt zur Stärkung der Bilanz und Finanzlage des Unternehmens dar. Hintergrund Am 27. November 2024 gab das Unternehmen Wandelschuldverschreibungen an Fenja im Rahmen einer Privatplatzierung im Gesamtbetrag von SEK 2.500.000 aus. Fenja hat sich nun entschieden, die Hälfte ihres Bestands, entsprechend einem Nennwert von SEK 1.250.000, in neu ausgegebene Aktien zu einem Wandlungspreis von SEK 0,09 je Aktie umzuwandeln (wie nach Abschluss der Bezugsrechtsemission des Unternehmens neu berechnet). Nach dieser Wandlung hält Fenja noch Wandelschuldverschreibungen mit einem verbleibenden Nennwert von SEK 1.250.000, die zum gleichen Preis von SEK 0,09 je Aktie gewandelt werden können. "Dies ist ein positiver Schritt für Eurobattery Minerals. Durch die Wandlung der Hälfte unserer ausstehenden Wandelschuldverschreibungen haben wir unsere Fremdverschuldung deutlich reduziert und unsere Bilanz gestärkt. Das Unternehmen schreitet weiterhin in Richtung einer solideren finanziellen Basis voran und konzentriert sich voll auf unsere Projekte im Bereich kritischer Rohstoffe sowie auf die Schaffung langfristigen Mehrwerts für unsere Aktionäre. Zu einem Zeitpunkt, an dem die Europäische Union eine Vielzahl von Initiativen zur dringenden Sicherung der Versorgung mit kritischen und strategischen Rohstoffen einführt, sind wir gut positioniert, um von der wachsenden europäischen Nachfrage nach heimisch gewonnenen Mineralien zu profitieren," sagte Roberto García Martínez, Chief Executive Officer, Eurobattery Minerals AB. Wesentliche Bedingungen und Auswirkungen der Wandlung Gewandelter Nennbetrag: SEK 1.250.000

Neu ausgegebene Aktien: 13.888.889

Gesamtanzahl Aktien nach Wandlung: 883.523.412

Verbleibende Wandelschuldverschreibungen: SEK 1.250.000

Strategische Bedeutung Die Wandlung von 50% der ausstehenden Wandelschuldverschreibungen stellt einen wichtigen Schritt in der finanziellen Konsolidierung von Eurobattery Minerals dar. Durch die Reduzierung seiner Fremdfinanzierungsinstrumente erzielt das Unternehmen mehrere wesentliche Vorteile: • Eine solidere und stärkere Bilanz, wobei die Wandelschuldverpflichtungen um die Hälfte reduziert wurden und weniger Verwässerungsunsicherheit besteht. • Erhöhte finanzielle Transparenz für Aktionäre und die Investorengemeinschaft mit einem klaren und vorhersehbaren Weg für die verbleibenden Wandelschuldverschreibungen. • Größere strategische Flexibilität zur Verfolgung wertschöpfender Möglichkeiten, einschließlich Projektentwicklung und potenzieller Partnerschaften, aus einer Position finanzieller Stärke heraus. • Ein klares Signal für den disziplinierten Ansatz des Unternehmens im Kapitalstrukturmanagement. Verwässerungseffekt Die Wandlung führt zur Ausgabe von 13.888.889 neuen Aktien, was einer Verwässerung von etwa 1,6 Prozent bezogen auf die Gesamtzahl der Aktien nach der Wandlung (883.523.412 Aktien) entspricht. Die verbleibenden Wandelschuldverschreibungen (SEK 1.250.000) können bei vollständiger Wandlung zum aktuellen Wandlungspreis von SEK 0,09 je Aktie zur Ausgabe von bis zu weiteren 13.888.889 Aktien führen. Informationen gemäß der Marktmissbrauchsverordnung Diese Informationen sind Informationen, die Eurobattery Minerals gemäß der EU-Marktmissbrauchsverordnung veröffentlichen muss. Die Informationen wurden zur Veröffentlichung über die nachstehend genannten Kontaktpersonen am 23. Februar 2026 um 18:20 Uhr MEZ eingereicht. Sprachversionen Eurobattery Minerals AB veröffentlicht Informationen in Englisch, Schwedisch und Deutsch zum Vorteil unserer Aktionäre und Stakeholder. Im Falle von Abweichungen oder Unstimmigkeiten zwischen den Sprachversionen hat die englische Version Vorrang. Über Eurobattery Minerals Eurobattery Minerals AB ist ein schwedisches Bergbauunternehmen, das am schwedischen Nordic Growth Market ( BAT ) und an der deutschen Börse Stuttgart ( EBM ) notiert ist. Mit der Vision, Europa bei verantwortungsvoll abgebauten Mineralien autark zu machen, liegt der Fokus des Unternehmens auf der Realisierung zahlreicher Bergbauprojekte in Europa zur Versorgung mit kritischen Rohstoffen und damit zur Förderung einer saubereren und gerechteren Welt. Bitte besuchen Sie www.eurobatteryminerals.com für weitere Informationen. Folgen Sie uns gerne auch auf LinkedIn . Kontakte

Roberto García Martínez - CEO

E-mail: info@eurobatteryminerals.com Kontakt Investor Relations

E-mail: ir@eurobatteryminerals.com Mentor

Mangold Fondkommission AB ist der Mentor von Eurobattery Minerals AB

Phone: + 46 (0)8 503 015 50

E-mail: ca@mangold.se



