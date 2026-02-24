Almonty on Fire: Auf ein Rekordhoch folgt das nächste!

Anzeige / Werbung

Die Aktie von ALMONTY INDUSTRIES (Nasdaq: ALM / TSX: AII / WKN: A414Q8) - dem größten Wolframproduzenten in demokratischen Ländern - rennt von einem Hoch zum nächsten.

Wer sich aus erster Hand informieren möchte, welche spannenden nächsten Schritte CEO Lewis Black plant, sollte das 18. International Investment Forum (IIF) an diesem Mittwoch 25. Februar 2025 nicht verpassen. Die online Teilnahme ist kostenlos. Hier können Sie sich kostenlos anmelden:

Die Performance des expandierenden Wolframproduzenten ALMONTY INDUSTRIES (Nasdaq: ALM / TSX: AII / WKN: A414Q8) und auch die des Wolframpreises kann man nur noch als brutal beschreiben.



Erstbesprechung: 30. Januar 2025 bei 1,27 CAD (kanad. Dollar)

Bereinigt um den 1,5:1 Aktiensplit entspricht das 1,905 CAD

Aktuell letzter Schlusskurs: 20,19 CAD

Performance bislang: +959%

Die Nachrichten der letzten Wochen können wir wie folgt zusammenfassen:

Almonty steht genau am sweet spot von Megatrend, Preis-Boom und politischem Willen. 2026 geht's in die Vollen - Phase-1-Vollbetrieb bei der Sangdong-Mine, dann sofort Phase 2, dazu Produktionsstart in Montana und massive Erweiterung in Portugal. Wer Wolfram will, kommt an Almonty nicht vorbei. Der Westen hat endlich seinen eigenen Champion - und der läuft gerade erst warm.



Politisch ist das Thema jetzt heißer als je zuvor

Jede westliche Nation listet Wolfram ganz oben auf der Critical-Minerals-Liste. Ohne Wolfram keine moderne Verteidigung, keine Luftfahrt, kein Hightech. Die Abhängigkeit von China ist ein echtes Sicherheitsrisiko - genau deswegen pushen USA, EU, Korea, Japan und Kanada massiv den Aufbau eigener Lieferketten.

Almonty ist das einzige US-notierte, sofort produzierende Unternehmen und erfüllt damit haargenau die politischen Vorgaben von "Reshoring" und "Friendshoring". Mit der neuen Mine in Montana (Gentung), der Erweiterung in Portugal (Panasqueira) und dem Molybdän-Projekt direkt neben Sangdong baut das Unternehmen gerade das perfekte, geopolitisch abgesicherte Portfolio auf.

Am 20. Januar legte das Unternehmen einen ausführlichen Aktionärsbrief seines CEOs, Lewis Black vor, der über die aktuelle Lage und die Aussichten von Almonty Industries informierte.

Das englische Original können Sie hier abrufen: https://www.businesswire.com/news/home/20260120004704/en/Almonty-Shareholder-Letter

?? Almonty zündet die Rakete - Sangdong geht live!

ALMONTY INDUSTRIES (Nasdaq: ALM / TSX: AII / WKN: A414Q8) hebt ab! In seinem aktuellen Aktionärsbrief stellt CEO Lewis Black klar: Der Übergang der Sangdong-Wolfram-Mine in Südkorea von der Bau- zur aktiven Produktion im Dezember 2025 ist nicht nur ein Meilenstein, sondern ein strategischer Game-Changer für die komplette globale Versorgung mit Wolfram. Die erste Fuhre Erz auf dem ROM-Pad markiert das Ende der Entwicklungsphase und den Beginn des kommerziellen Betriebs - und katapultiert Almonty in die erste Liga der Lieferanten außerhalb Chinas.

Quelle: Almonty Industries



Mission Westliche Lieferkette - Lieferverträge & geostrategische Power

Was jetzt kommt, hat Sprengkraft: Almonty will mindestens 40% der globalen Nicht-China-Wolframversorgung in die Hände der "freien Welt" legen. Mit verbindlichen Offtake-Abkommen, unter anderem für US-Verteidigungsanwendungen, sichert sich das Unternehmen nicht nur Absatz, sondern auch strategische Positionierung. In einer Zeit, in der China über 80% der Weltproduktion kontrolliert und die USA ab 2027 Wolfram-Importe aus China für Verteidigungsaufträge verbieten, ist Almonty plötzlich ein zentraler Pfeiler der geopolitischen Rohstoff-Sicherheit.



Quelle: erstellt mit DALL.E, KI-gestützte Bildgenerierung von OpenAI + eigene Bearbeitung

Wachstum jetzt - mehrere Projekte gleichzeitig am Start

Gleich drei Projekte werden bei Almonty gleichzeitig mit Volldampf vorangetrieben.

Der Brief liest sich wie ein Wachstums-Manifest: Neben dem Hochlauf von Sangdong treibt Almonty eine groß angelegte Bohrkampagne am Panasqueira-Projekt in Portugal voran, um dort die Produktion zu erweitern und die Lebensdauer der Mine deutlich zu verlängern. Parallel dazu wird das Gentung Browns Lake-Projekt in Montana (USA) vorangetrieben - mit dem Ziel, noch 2026 dort zusätzliche Wolframkapazität aufzubauen. Ebenso im Fokus steht ein hochgradiges Molybdänprojekt bei Sangdong als strategischer Produkt-Add-on.

?? Ausblick 2026 - Volle Kraft voraus

Für 2026 gibt Almonty ein klares Tempo vor: Phase 1 bei Sangdong auf volle kommerzielle Produktion bringen, Phase 2-Expansion anschieben. Ziel: bis 2027 Boost auf ~1,2 Mio. t/Jahr Kapazität, wodurch Sangdong potenziell über 460.000 MTU pro Jahr produzieren könnte.

Auch die Reserve-Definition und Weiterentwicklung der Begleitprojekte in Europa und Nordamerika ist ein wichtiger Punkt. Das groß angelegtes Bohrprogramm in der Panasqueira-Mine soll den Minenplan für die Erweiterung auf Level 4, eine neue Produktionsebene, festlegen. Das Bohrprogramm zielt auch darauf ab, eine Steigerung der Jahresproduktion zu unterstützen, den das Unternehmen auf bis zu 124.000 MTU (1.240 Tonnen) schätzt, indem man Zugang zu höherwertigem Erz erhält und gleichzeitig die Lebensdauer der Mine potenziell verlängern kann.

Lewis Black schließt mit dem Versprechen, dass Almonty mit klarer strategischer Ausrichtung, gestärkter Bilanz und internationaler Präsenz in eine neue Wachstumsphase startet.



Quelle: erstellt mit DALL.E, KI-gestützte Bildgenerierung von OpenAI



Stabile Nachfrage nach Wolfram in den nächsten Jahren



China kontrolliert über 80% der globalen Produktion und mehr als die Hälfte der bekannten Reserven. Exportkontrollen haben das Angebot weiter eingeschränkt, was zu einer Reduzierung der Exporte führt (z.B. sanken die Ausfuhren aus China 2025 auf minimale Mengen). Zudem wird die jährliche Wachstumsrate des globalen Angebots (z.B. durch neue Minen) auf nur 2,5% in den nächsten 3-5 Jahren geschätzt.

Auf der Nachfrageseite hingegen ist mit einem deutlichen Wachstum zu rechnen, nicht nur aus dem militärischen Bereich. Für Bohrausrüstung und Präzisionswerkzeuge ist Wolfram unersetzlich - ca. 31% des Bedarfs kommen aus diesem Sektor. Zudem wird Wolfram für die Automobilindustrie stärker nachgefragt, aber auch für Halbleiter und Photovoltaik. Insgesamt ist mit einem kontinuierlichen Wachstum von 6-8% pro Jahr in den nächsten fünf Jahren zu rechnen.

Der Preis für Wolfram (engl. Tungsten) hat sich innerhalb eines Jahres mehr als verdoppelt und bietet weiteres Aufwärtspotenzial.

Werfen wir einen Blick auf die Meldungen die alleine seit November von ALMONTY INDUSTRIES (Nasdaq: ALM / TSX: AII / WKN: A414Q8) veröffentlicht wurden.

??? Almonty Industries - Vom Entwickler zum globalen Tungsten-Player: Produktion startet, Kapital gesichert, Projekte auf Expansionskurs

Almonty Industries steht an einem entscheidenden Wendepunkt. Nach Jahren der Projektentwicklung und Kapitalmarktaktivität bewegt sich der kanadisch global aufgestellte Wolfram-Produzent jetzt in Richtung echter kommerzieller Produktion, finanzieller Stärke und strategischer Präsenz in den wichtigsten Märkten der Welt.

Sangdong Mine im Übergang zur kommerziellen Produktion

Am 16. Dezember 2025 gab Almonty bekannt, dass die kommerzielle Phase am Sangdong-Projekt in Südkorea offiziell eingeleitet wurde: Das erste Erz wurde auf das Run-of-Mine (ROM)-Pad transportiert - ein kritischer Schritt auf dem Weg zu vollwertiger Produktion. Sangdong galt schon als eines der größten Wolfram-Vorkommen außerhalb Chinas und ist strategisch wichtig für die Versorgung von High-Tech-Industrien, Verteidigung und Energie. Für Almonty bedeutet das: Produktions- und Cash-Flow-Story statt reiner Projektstory.

Das ist nicht nur ein Betriebsstart - das ist ein globaler Supply-Chain-Gamechanger im kritischen Mineralbereich!

Lewis Black, Präsident und CEO, sagte: "Dieser wichtige Schritt stellt einen strategischen Wendepunkt bei der Umsetzung der Mission von Almonty dar, die globale Wolfram-Lieferkette zu stärken. Sangdong spielt eine entscheidende Rolle in den Bemühungen der Vereinigten Staaten, der Europäischen Union und Koreas, sich vom chinesisch dominierten Markt zu diversifizieren, der derzeit mehr als 80 Prozent des weltweiten Wolframbedarfs deckt. Die Wiederaufnahme der Produktion in der Sangdong-Mine bildet die Grundlage für die Sicherung einer zuverlässigen, nicht aus China stammenden Wolframversorgung für Schlüsselbranchen wie Verteidigung, Halbleiter, KI-Hardware, Luft- und Raumfahrt und andere Hochtechnologieindustrien."

Kapitalspritze: Upsized Offering von ~US$129 Mio.

Am 10. Dezember 2025 meldete Almonty den erfolgreichen Abschluss einer größeren Kapitalmaßnahme in den USA über insgesamt 129,375 Mio. USD, einschließlich vollständiger Nutzung der Over-Allotment-Option, bekannt. Die Transaktion wurde von einem Konsortium unter Führung von BofA Securities und Cantor Fitzgerald begleitet und zeigt, dass Institutionelle und Privatanleger Vertrauen in Almontys Strategie haben.

Die Mittel sollen für mehrere strategische Initiativen eingesetzt werden:



? Gentung Browns Lake (Montana) - Projektentwicklung

? Erweiterung und Exploration am Panasqueira Mine-Komplex in Portugal

? Exploration am kommenden Molybdänprojekt in Korea

? Allgemeines Betriebskapital und Investitionen

Diese Finanzierungsbasis verschafft Almonty eine solide Liquiditätsposition zur Umsetzung seiner mittelfristigen Wachstumsagenda.

?? Kontext & Bewertung

Almonty bewegt sich damit in mehreren strategischen Achsen gleichzeitig:

?? Produktion: Sangdong wechselt in die kommerzielle Phase und liefert bald echtes Mining-Cashflow-Potenzial.

Sangdong wechselt in die kommerzielle Phase und liefert bald echtes Mining-Cashflow-Potenzial. ?? Finanzierung: Großvolumige Kapitalerhöhung stärkt Bilanz und ermöglicht Wachstum.

Großvolumige Kapitalerhöhung stärkt Bilanz und ermöglicht Wachstum. ?? Globales Footprint: USA-Expansion + Portugal-Kapazitätserweiterung + Südkorea-Flaggschiffprojekt.

USA-Expansion + Portugal-Kapazitätserweiterung + Südkorea-Flaggschiffprojekt. ?? Management & Struktur: Verstärkung durch erfahrene Finanz-Experten und Ausbau der Führungs-Agenda.

?? Fazit

Almonty Industries hat sich von einem Entwicklungs- und Explorationsunternehmen zu einem breit aufgestellten, globalen Wolfram-Produzenten mit echter kommerzieller Perspektive gewandelt. Die Kombination aus Produktionsfortschritt, finanzieller Robustheit, Projektdiversifikation und strategischer Präsenz in wichtigen Märkten spricht für eine neue Phase der Unternehmensentwicklung. Ob nun Kapitalmarkt-Investoren, Fundamentalanalysten oder Rohstoffinteressierte - Almonty liefert im Moment Stoff für eine ernsthafte Bewertung jenseits reiner Spekulation.

Weitere Informationen über Almonty Industries finden Sie auf der Website: www.almonty.com



