Der Dialysespezialist Fresenius Medical Care (FMC) hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen deutlichen Gewinnsprung verzeichnet. Doch obwohl das Ergebnis besser als erwartet ausfiel, bremste das Management die Erwartungen. Vorbörslich geht es für die Aktie leicht abwärts.Lange Zeit galt Fresenius Medical Care (FMC) als Sorgenkind im DAX, doch im abgelaufenen Geschäftsjahr gelang ein Befreiungsschlag. Wie das Unternehmen am Dienstagmorgen mitteilte, kletterte das bereinigte operative Ergebnis im vergangenen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär