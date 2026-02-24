Die Aktie des Spezialverpackungsherstellers Gerresheimer übernimmt am Dienstag die rote Laterne im SDAX. Mit einem Minus von rund fünf Prozent reagiert das Papier auf einen weiteren negativen Analystenkommentar, dieses Mal von der Schweizer Großbank UBS. Bereits am Montag stand der deutsche Nebenwert wegen schwacher Daten von Novo Nordisk unter Druck.Die UBS hat der Aktie von Gerresheimer am Dienstag ein Downgrade verpasst. Analyst Olivier Calvet stufte das Papier von "Neutral" auf "Sell" ab, zeitgleich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
