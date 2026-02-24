DJ Novo Nordisk und United Lab erzielen Studienerfolg mit Adipositas-Mittel

Von Adria Calatayud

DOW JONES--Ein experimentelles Adipositas-Medikament, das Novo Nordisk gemeinsam mit der chinesischen United Laboratories International Holdings entwickelt, hat Patienten in einer klinischen Studie der mittleren Phase in China geholfen Gewicht zu verlieren. Wie Novo Nordisk mitteilte, hat das Medikament UBT251 in der Studie zu einem durchschnittlichen Gewichtsverlust von bis zu 19,7 Prozent geführt.

In der Untersuchung, die von der United-Laboratories-Tochter United Biotechnology durchgeführt wurde, habe das Medikament ein sicheres und gut verträgliches Profil aufgewiesen, teilten die Unternehmen weiter mit. Es seien einige leichte bis mittelschwere gastrointestinale Nebenwirkungen aufgetreten, die im Laufe der Zeit abklangen.

Die Patienten hätten im Vergleich zu einem Placebo auch Verbesserungen bei wichtigen sekundären Zielen der Studie gezeigt, darunter Taillenumfang, Blutzucker und Blutdruck, fügten sie hinzu.

Die Unternehmen entwickeln das Medikament gemeinsam im Rahmen einer Vereinbarung im Wert von bis zu 2 Milliarden US-Dollar, die im März vergangenen Jahres unterzeichnet wurde.

