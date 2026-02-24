Elmos Semiconductor hat 2025 nach vorläufigen, ungeprüften Zahlen erneut geliefert - und das in einem Marktumfeld, das vor allem im ersten Halbjahr von Bestandsbereinigungen im automobilen Halbleitermarkt geprägt war. Der Konzernumsatz stieg leicht auf einen neuen Rekordwert von 582,6 Mio. Euro (2024: 581,1 Mio. Euro; +0,3 %). Das klingt auf den ersten Blick unspektakulär. Die Einordnung ist aber wichtig: Laut Unternehmen hätten die Erlöse bei konstantem US-Dollar-Wechselkurs um rund 2,5 % zugelegt. Damit wird klar: Operativ war Elmos stärker unterwegs, als es die berichtete Zahl vermuten lässt. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
