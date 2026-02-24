EQS-News: SWI Group
AMSTERDAM, 24. Februar 2026 /PRNewswire/ -- SWI Capital Holding Ltd. (SWI) gibt bekannt, dass sie gemäß Artikel 19 der Marktmissbrauchsverordnung (EU) Nr. 596/2014 (EU MAR) eine Mitteilung von Max-Hervé George, Vorstandsmitglied und Chief Executive Officer, erhalten hat.
SWI wurde über die folgenden Verkaufstransaktionen von SWI wurde über die folgenden Verkaufstransaktionen von Max-Hervé George informiert:
Diese Transaktionen wurden im Rahmen der Liquiditätspoolvereinbarung und zusätzlich zur Befriedigung der öffentlichen Nachfrage durchgeführt.
Diese Mitteilung erfolgt gemäß Artikel 19 der EU-MAR.
Die SWI Group (www.swi.com) ist ein globaler Investmentkonzern, der von Unternehmergeist geprägt ist und in einer Reihe von Sektoren tätig ist, darunter Rechenzentren, Immobilien, Kredite und der Finanzsektor. Die Anlagestrategien der Gruppe basieren auf gründlicher Recherche, fundiertem Wissen aus erster Hand und der Fähigkeit, Strategien effizient umzusetzen, um das maximale Renditepotenzial zu erzielen. Die SWI Group stützt sich bei der Identifizierung, Entwicklung und Verwaltung von Chancen auf der ganzen Welt auf lokale Teams, sowohl bei Immobilien- als auch bei Investitionsstrategien. Die SWI Group verwaltet derzeit ein Vermögen von rund 11 Milliarden € und beschäftigt über 280 Mitarbeiter in 26 Niederlassungen weltweit.
