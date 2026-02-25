EQS-News: Fresenius SE & Co. KGaA
/ Schlagwort(e): Jahresergebnis
Fresenius 2025 mit erneut starkem Jahresergebnis; Future Fresenius REJUVENATE-Phase beschleunigt langfristige Wertschaffung
Geschäftsjahr 2025: starker Anstieg beim organischen Umsatz und exzellentes Wachstum beim Ergebnis je Aktie; REJUVENATE in Action: Future Fresenius Strategiephase treibt profitables Wachstum und sorgt für eine robuste Bilanz.
4. Quartal 2025: Starker Jahresabschluss mit ausgezeichnetem organischen Umsatz- und EBIT-Wachstum; sehr gute operative Cashflow-Entwicklung.
Michael Sen, Vorstandsvorsitzender von Fresenius: "2025 war ein entscheidendes Jahr für Fresenius. Dank der disziplinierten Umsetzung unserer FutureFresenius-Strategie und einer starken Team-Leistung haben wir unsere erhöhte Prognose erreicht und konnten das Jahr mit einem weiteren hervorragenden Quartal abschließen. Im vierten Quartal stieg unser Umsatz organisch um 9 Prozent, das EBIT-Wachstum lag währungsbereinigt bei 13 Prozent und das Kern-Ergebnis je Aktie erhöhte sich währungsbereinigt um 16 Prozent. 2025 haben wir unser Momentum kontinuierlich gesteigert: Wir haben unsere Bilanz weiter gestärkt und unseren Ausblick angehoben. Gleichzeitig haben wir zielgerichtet investiert, um unsere Geschäfte auf die nächste Wachstumsphase vorzubereiten. Für das Geschäftsjahr 2025 schlagen wir deshalb eine Erhöhung der Dividende auf 1,05 Euro je Aktie vor. Damit unterstreichen wir unseren Anspruch, unsere Aktionäre an der Wertsteigerung des Unternehmens zu beteiligen. Mit FutureFresenius haben wir unser Unternehmen grundlegend erneuert. Wir sind heute so positioniert, dass wir auch in einer neuen Weltordnung erfolgreich sein können. In das Jahr 2026 gehen wir gestärkt und mit klaren Prioritäten. Wir sind überzeugt, dass wir auch weiterhin profitabel und nachhaltig wachsen werden, mit einem organischen Umsatzwachstum von 4 bis 7 Prozent und einem währungsbereinigten Wachstum beim Kern-Ergebnis je Aktie von 5 bis 10 Prozent. Dabei haben wir unser Ziel fest im Blick, langfristig Wert im Gesundheitsökosystem zu schaffen - für unsere Patientinnen und Patienten, Kunden, Partner und Aktionäre."
Ausblick für das Geschäftsjahr 20261
Fresenius-Konzern6: organisches Umsatzwachstum2 von 4 bis 7 %; währungsbereinigtes Wachstum beim Kern-Ergebnis je Aktie1 von
Fresenius Kabi7: organisches Umsatzwachstum3 im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich; EBIT-Marge1 von 16,5 bis 17,0 %.
Fresenius Helios8: organisches Umsatzwachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich; EBIT-Marge von 10,0 bis 10,5 %.
Prämissen für den Ausblick: Der Ausblick berücksichtigt anhaltende Trends eines sich schnell verändernden makroökonomischen und geopolitischen Umfelds, das zu einem höheren Maß an Volatilität und operativer Unsicherheit führt. Der Ausblick berücksichtigt keine möglichen Extremszenarien, die sich aus dem dynamischen geopolitischen und makro-ökonomischen Umfeld ergeben könnten. Mögliche Auswirkungen des Urteils des Obersten Gerichtshofs der Vereinigten Staaten vom 20. Februar 2026 werden derzeit geprüft, können jedoch zum jetzigen Zeitpunkt nicht vollständig abgeschätzt werden und sind daher in den Prognosen für das Geschäftsjahr 2026 nicht berücksichtigt.
Dividendenvorschlag von 1,05 € je Aktie in Übereinstimmung mit den Prioritäten der Kapitalallokation
Fresenius wird seinen Aktionärinnen und Aktionären auch weiterhin attraktive Renditen sichern. Das Unternehmen wird für das Geschäftsjahr 2025 eine Dividende von 1,05 € je Aktie vorschlagen. Das entspricht einer Ausschüttungsquote von 37 % und liegt damit in der oberen Hälfte des im Fresenius Financial Framework festgelegten Rahmens von 30 bis 40 % des Konzernergebnisses1 ohne FMC (Kern-Ergebnis1).
Fresenius-Konzern - Geschäftsentwicklung Gesamtjahr und 4. Quartal 2025
Geschäftsjahr 2025 trotz signifikanter makroökonomischer Einflüsse mit starker Performance beendet, zwei Mal nach oben korrigierte Jahresprognose erreicht.
Die gute Geschäftsentwicklung führte zu einem Anstieg des organischen Konzernumsatzes1 um 7%2, der damit das obere Ende des Ausblicks von 5 bis 7 % erreichte. Das Wachstum des währungsbereinigten Konzern-EBIT vor Sondereinflüssen lag mit 6 %3 voll im Rahmen des Ausblicks von 4 bis 8 %. Dies erreichte das Unternehmen trotz erheblicher gegenläufiger Effekte, darunter die beendeten Energiekostenhilfen bei Fresenius Helios, die Belastungen aus dem Tendergeschäft in China im Zusammenhang mit dem Produkt Ketosteril bei Fresenius Kabi sowie Wechselkurseffekte und US-Zölle.
Ausgezeichnetes 4. Quartal 2025 schließt das Gesamtjahr 2025 mit einem Anstieg von 9 %2 beim organischen Konzern-Umsatz1 auf 5.875 Mio € ab.
Das Wachstum des währungsbereinigten Konzern-EBIT vor Sondereinflüssen erreichte ein Plus von 13 %3 auf 713 Mio € und beschleunigte sich damit deutlich. Der Anstieg war auf die kontinuierlich starke Entwicklung bei Fresenius Kabi sowie die erwartete starke Entwicklung bei Fresenius Helios zurückzuführen. Die Beschleunigung bei Fresenius Helios wurde getrieben von der sehr starken Umsatzentwicklung und den Einsparungen aus der Umsetzung des Performance-Programms sowie positiven Effekten des Rechnungszuschlags für gesetzlich versicherte Patientinnen und Patienten, der unter sonstigen betrieblichen Erträgen erfasst wird. Bei Fresenius Kabi trugen insbesondere die gute Umsatzentwicklung und weitere Kosteneffizienzsteigerungen zur Entwicklung bei. Die gegenläufig wirkenden Belastungen aus dem Tendergeschäft in China im Zusammenhang mit dem Produkt Ketosteril sowie gezielte Investitionen konnten damit mehr als kompensiert werden.
Die Konzern EBIT-Marge1 verbesserte sich um 40 Basispunkte auf 12,1 %.
Das Konzernergebnis1 ohne FMC (Kern-Ergebnis1) stieg währungsbereinigt um 16 %3 auf 440 Mio € und damit deutlich überproportional zum Umsatz. Gründe dafür waren die gute operative Entwicklung der beiden Kerngeschäfte, weitere Produktivitätssteigerungen sowie die deutlich gesunkenen Zinsaufwendungen.
Das währungsbereinigte Kern-Ergebnis je Aktie1 stieg um 16 %3 auf 0,78 €.
Operating Companies - Geschäftsentwicklung Gesamtjahr und 4. Quartal 2025
Fresenius Kabi
Fresenius Kabi entwickelte sich über das Geschäftsjahr 2025 hinweg konstant stark mit einem ausgezeichneten organischen Umsatzwachstum von 7 % am oberen Ende des strukturellen Wachstumsbands. Die EBIT-Marge verbesserte sich um 70 Basispunkte auf 16,4 %.
Der starke Jahresendspurt im 4. Quartal 2025 führte zu einer organischen Umsatzsteigerung deutlich oberhalb des strukturellen Wachstumsbands, vor allem aufgrund der Wachstumsvektoren, die angeführt waren von Biopharma. Die EBIT-Marge war beeinflusst von gezielten Investitionen, sowie Jahresendeffekte.
Das organische Umsatzwachstum von 10 %2 im 4. Quartal war getragen von den Wachstumsvektoren, insbesondere von Biopharma dank erfolgreicher Ausweitung der Produkteinführungen. Der Umsatz erreichte mit 2.214 Mio € den höchsten absoluten Wert in einem Einzelquartal in der Fresenius Kabi-Unternehmensgeschichte; Währungsumrechnungseffekte, im Wesentlichen aus dem US-Dollar und dem argentinischen Peso, beeinflussten das berichtete Wachstum deutlich negativ.
Fresenius Helios
Im Geschäftsjahr 2025 erzielte Fresenius Helios aufgrund eines soliden Fallzahlenwachstums und positiver Preisentwicklung in Deutschland und Spanien ein organisches Umsatzwachstum von 7 %. Die EBIT-Marge lag mit 9,8 %1 im Rahmen des Ausblicks für das Geschäftsjahr 2025.
Im 4. Quartal 2025 verzeichnete Fresenius Helios ein sehr starkes organisches Umsatzwachstum und eine ausgezeichnete Margenverbesserung.
Das organische Umsatzwachstum lag bei 8 % bedingt durch die gestiegene Anzahl durchgeführter Behandlungen in Deutschland und Spanien sowie die positive Preisentwicklung; Umsatzanstieg währungsbereinigt um 8 % auf 3.546 Mio €.
Fußnoten
1 Vor Sondereinflüssen
2 Organische Wachstumsrate bereinigt um Rechnungslegungseffekte im Zusammenhang mit der Hyperinflation in Argentinien
3 Wachstumsrate bereinigt um Hyperinflation in Argentinien
4 Ohne Fresenius Medical Care
5 Netto-Finanzverbindlichkeiten und EBITDA jeweils auf Basis der zu aktuellen Währungsrelationen durchschnittlichen Jahreswechselkurse gerechnet; proforma Akquisitionen/Desinvestitionen, inklusive Leasingverbindlichkeiten; inklusive Fresenius Medical Care Dividende, Netto-Finanzverbindlichkeiten adjustiert um den Bewertungseffekt der Umtauschanleihe
6 2025 Basis: 22.554 Mio € (Umsatz) und 2,87 € (Core Ergebnis je Aktie1,4)
7 2025 Basis: 8.612 Mio € (Umsatz) und 1.413 Mio € (EBIT)
8 2025 Basis: 13.550 Mio € (Umsatz) und 1.328 Mio € (EBIT)
9 Diese Kennzahl (EBIT-Marge) wird ausschließlich nachrichtlich bzw. zu Modellierungszwecken bereitgestellt Sie ist nicht Bestandteil des offiziellen Ausblicks; 2025 Basis: 2.595 Mio €
Telefonkonferenz und Audio-Webcast
Anlässlich der Veröffentlichung der Ergebnisse für das 4. Quartal und Geschäftsjahr 2025 findet am
Pressekontakt
Friederike Segeberg Timo Lindemann
Friederike.Segeberg@fresenius.com Timo.Lindemann@fresenius.com
Hinweis auf Darstellungsweise der Finanzzahlen
Fresenius SE & Co. KGaA (Frankfurt/Xetra: FRE) ist ein weltweit tätiges Gesundheitsunternehmen mit Sitz in Bad Homburg v. d. Höhe, Deutschland. Im Geschäftsjahr 2025 erwirtschaftete Fresenius einen Jahresumsatz von 22,6 Milliarden Euro. Derzeit beschäftigt Fresenius über 178.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Fresenius umfasst die operativen Unternehmensbereiche Fresenius Kabi und Fresenius Helios sowie eine Unternehmensbeteiligung an Fresenius Medical Care. Fresenius Helios ist mit rund 140 Krankenhäusern und zahlreichen ambulanten Einrichtungen der führende private Krankenhausbetreiber in Deutschland und Spanien, der jedes Jahr rund 27 Millionen Patientinnen und Patienten versorgt. Das Produktportfolio von Fresenius Kabi erreicht jährlich 450 Millionen Patienten und umfasst eine Reihe hochkomplexer Biopharmazeutika, klinische Ernährung, Medizintechnik sowie intravenös verabreichte generische Arzneimittel und Fluids. Fresenius wurde im Jahr 1912 vom Frankfurter Apotheker Dr. Eduard Fresenius gegründet. Nach seinem Tod übernahm Else Kröner 1952 die Firmenleitung und legte die Basis für ein Unternehmen, das heute das Ziel verfolgt, die Gesundheit der Menschen zu verbessern. Größter Anteilseigner ist die gemeinnützige Else Kröner-Fresenius-Stiftung, die sich der Förderung medizinischer Forschung und Unterstützung humanitärer Projekte verschrieben hat.
Weitere Informationen im Internet unter www.fresenius.de.
Besuchen Sie unsere Mediathek: www.fresenius.com/de/mediathek
Diese Mitteilung enthält zukunftsbezogene Aussagen, die gewissen Risiken und Unsicherheiten unterliegen. Die zukünftigen Ergebnisse können erheblich von den zurzeit erwarteten Ergebnissen abweichen, und zwar aufgrund verschiedener Risikofaktoren und Ungewissheiten wie zum Beispiel Veränderungen der Geschäfts-, Wirtschafts- und Wettbewerbssituation, Gesetzesänderungen, Ergebnisse klinischer Studien, Wechselkursschwankungen, Ungewissheiten bezüglich Rechtsstreitigkeiten oder Untersuchungsverfahren, die Verfügbarkeit finanzieller Mittel sowie unvorhergesehene Auswirkungen internationaler Konflikte. Fresenius übernimmt keinerlei Verantwortung, die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsbezogenen Aussagen zu aktualisieren.
Fresenius SE & Co. KGaA
Persönlich haftende Gesellschafterin: Fresenius Management SE
25.02.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Fresenius SE & Co. KGaA
|Else-Kröner-Straße 1
|61352 Bad Homburg v.d.H.
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)6172 608-2485
|Fax:
|+49 (0)6172 608-2488
|E-Mail:
|ir-fre@fresenius.com
|Internet:
|www.fresenius.com
|ISIN:
|DE0005785604
|WKN:
|578560
|Indizes:
|DAX
|Börsen:
|Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt (Prime Standard), München; Freiverkehr in Hamburg, Hannover, Stuttgart, Tradegate BSX; Börse Luxemburg
|EQS News ID:
|2281092
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2281092 25.02.2026 CET/CEST