BAD HOMBURG (dpa-AFX) - Der Dax-Konzern Fresenius baut seinen Vorstand um. Zum 1. Juli soll Christian Pawlu in das Spitzengremium einrücken und die Führung der Kliniksparte Helios übernehmen, wie der Pharmahersteller und Krankenhausbetreiber am Mittwoch in Bad Homburg mitteilte. Der 48-jährige Manager rückt für Robert Möller nach, der künftig das Büro der Unternehmensleitung in Berlin und Brüssel aufbauen soll.

Mit Pawlu gewinnt Fresenius einen internen Kandidaten. Der Manager ist nach einigen anderen Stationen im Konzern seit September als Chief Operating Officer (COO) für das operative Geschäft des Unternehmensbereichs Fresenius Helios zuständig, zu dem Helios Deutschland und die spanische Klinikgesellschaft Quironsalud gehören.

Derweil wird der Vertrag von Fresenius-Chef Michael Sen vorzeitig um weitere fünf Jahre bis 2031 verlängert./tav/stk