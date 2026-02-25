DJ Fresenius erreicht 2025 eigene Ziele und will höhere Dividende zahlen

Von Britta Becks

DOW JONES--Der Gesundheitskonzern Fresenius hat nach einem starken Schlussquartal seine Ziele für 2025 erreicht. Die Aktionäre sollen in den Genuss einer höheren Dividende kommen. Für das laufende Jahr stellte der DAX-Konzern ein organisches Umsatzwachstum von 4 bis 7 Prozent in Aussicht. Die neue Steuerungskennzahl, das Kern-Ergebnis je Aktie vor Sondereinflüssen, soll in diesem Jahr währungsbereinigt um 5 bis 10 Prozent wachsen.

Für das vergangene Jahr wies Fresenius ein organisches Umsatzwachstum von 7 Prozent auf 22,55 Milliarden Euro aus. Analysten hatten im Mittel exakt 22,5 Milliarden Euro Umsatz prognostiziert. Das EBIT vor Sondereinflüssen lag mit 2,6 Milliarden Euro währungsbereinigt um 6 Prozent über Vorjahr. Die entsprechende Marge verringerte sich aufgrund diverser Belastungsfaktoren auf 11,5 von 11,6 Prozent vor einem Jahr. Hier hatte die Konsensschätzung auf knapp 2,6 Milliarden Euro EBIT bzw eine stabile Marge von 11,6 Prozent gelautet. Fresenius selbst hatte einen währungsbereinigten EBIT-Anstieg von 4 bis 8 Prozent sowie ein organisches Umsatzwachstum von 5 bis 7 Prozent prognostiziert. Das Kern-Ergebnis je Aktie, also das Ergebnis je Aktie ohne FMC, stieg währungsbereinigt um 12 Prozent auf 2,87 Euro.

Im vierten Quartal wuchs der Umsatz organisch um 9 Prozent auf 5,875 Milliarden Euro. Analysten hatten im Mittel 5,8 Milliarden Euro geschätzt. Das EBIT kletterte währungsbereinigt um 13 Prozent auf 713 Millionen Euro. Die EBIT-Marge verbesserte sich auf 12,1 von 11,7 Prozent. Hier hatte die Konsensschätzung auf 715 Millionen Euro EBIT und eine entsprechende Marge von 12,3 Prozent gelautet.

Die Aktionäre sollen eine Dividende von 1,05 Euro je Aktie bekommen. Für das Jahr 2024 hatte der Bad Homburger Konzern 1,00 Euro je Aktie gezahlt, nachdem er die Dividende für 2023 hatte ausfallen lassen, um im Gegenzug staatliche Ausgleichs- und Erstattungszahlungen für die durch den Energiepreisanstieg verursachten Mehrkosten bei Helios Deutschland in Anspruch zu nehmen. Für das Jahr davor hatte die Dividende 0,92 Euro je Aktie betragen.

