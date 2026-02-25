© Foto: Bernd von Jutrczenka - dpaBayer, Continental, Eon und Heidelberg Materials: Die wichtigsten Analysten-Updates im Überblick.UBS hebt das Kursziel für Bayer an Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Bayer von 32 auf 48 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Nach der Erholungsrallye seit zwölf Monaten stünden die Aktien besonders im Fokus der Anleger, schrieb Matthew Weston am Dienstagabend. Er zeigte nun mögliche Szenarien für die weitere Entwicklung angesichts der Diskussionen um den Glyphosat-Vergleich und der anstehenden Entscheidung des obersten US-Gerichts. In den kommenden Wochen erwartet Weston zunächst einmal einen vorläufigen Richterspruch des Missouri State Court zum Vergleich. …Den vollständigen Artikel lesen
