Der DAX hat sich am Dienstag freundlich präsentiert. Er ging am Ende mit einem Plus von 0,7 Prozent auf 23.730,92 Punkte aus dem Handel. Und auch zum Start in den Mittwoch dürfte der deutsche Leitindex weiter zulegen. Der Broker IG taxiert den DAX am Morgen 0,5 Prozent höher auf 23.840 Punkte. Wieder etwas gesunkene Ölpreise unterstützen den Markt.Zwar bleibt der Krieg im Iran bestimmendes Thema, Anleger scheinen dies aber derzeit auszusitzen. Im Fokus steht heute zudem der Zinsentscheid der US-Notenbank ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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