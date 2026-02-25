London/Madrid Die spanische Grossbank Santander will bis zum Jahr 2028 deutlich mehr Kunden gewinnen und ihren Überschuss kräftig steigern. Der Gewinn solle von zuletzt gut 14 Milliarden auf mehr als 20 Milliarden Euro klettern, teilte das Geldhaus anlässlich seines Investorentags am Mittwoch in London mit. Analysten hatten bisher im Schnitt mit lediglich knapp 19 Milliarden Euro gerechnet. Zudem will Santander-Chefin Ana Botin einen grösseren Anteil ...Den vollständigen Artikel lesen ...
