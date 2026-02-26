Mit den Aktienkursen der Magnificent 7 - Nvidia, Meta, Microsoft, Amazon, Apple, Alphabet und Tesla - ging es zuletzt wieder etwas bergab. Die Verunsicherung war groß vor den gestrigen Zahlen von Nvidia. Doch der Grafikkarten-Spezialist konnte mit starken Zahlen überzeugen. Die Aktie reagierte daraufhin zunächst mit einem kräftigen Kurssprung.Im nachbörslichen Handel stieg der Kurs zeitweise um rund fünf Prozent auf etwa 205 Dollar. Allerdings schrumpften die Gewinne danach. Wenig später bröckelte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär