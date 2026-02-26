Die Allianz hat am Donnerstag ihre Geschäftszahlen vorgelegt. Der DAX-Konzern gilt als einer der beliebtesten Dividendenwerte. Aber kann er mit seinem Dividendenvorschlag wirklich überzeugen? Die Deutsche Bank hat sich jedenfalls mehr erwartet. Mit einer Dividendensumme von 6,6 Milliarden Euro ist der Versicherungsriese Allianz nicht nur der mit Abstand größte Dividendenzahler im DAX. Auch europaweit stehen die Münchner zusammen mit dem französischen Energiekonzern Totalenergies an erster Stelle ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Euro am Sonntag