© Foto: Niviere David/ABACAPRESS.COM - abacaPUMA schließt 2025 mit deutlichem Umsatzrückgang und operativem Verlust ab. Der Konzern setzt auf Markenstärkung und plant 2026 als Übergangsjahr.Der Sportartikelhersteller PUMA hat 2025 als Jahr des Umbruchs abgeschlossen und bereitet Investoren auf ein weiteres schwieriges Jahr vor. Der Konzernumsatz sank währungsbereinigt um 8,1 Prozent auf 7,2962 Milliarden Euro. Nominal lag das Minus bei 13,1 Prozent. Die Bruttomarge fiel um 260 Basispunkte auf 45,0 Prozent. PUMA begründet dies mit verstärkten Rabattaktionen im Großhandel, zusätzlichen Lagerwertberichtigungen im Zuge der Vertriebsbereinigung sowie Währungseffekten. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern rutschte auf ein Minus …Den vollständigen Artikel lesen
