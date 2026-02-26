Nvidia hat im vergangenen Quartal 43 Milliarden Dollar Gewinn gemacht, der Umsatz stieg auf 68,1 Milliarden Dollar. Trotzdem verlor die Aktie nach einer Analystenkonferenz an Wert. Was die Anleger trotz der Rekordzahlen skeptisch macht. Der KI-Boom lässt das Geschäft des Chipkonzerns Nvidia allen Zweiflern zum Trotz weiter explosiv wachsen. Im vergangenen Quartal stieg der Umsatz im Jahresvergleich um 73 Prozent auf gut 68,1 Milliarden Dollar (57,7 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
