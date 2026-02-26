DJ PTA-Adhoc: Koenig & Bauer AG: steigert operatives EBIT deutlich und erreicht Jahresziele 2025 - stabiler Geschäftsverlauf in volatilem 2026 erwartet

Würzburg, 26. Februar 2026 - Die Koenig & Bauer AG (WKN: 719 350 / ISIN: DE0007193500) hat das Geschäftsjahr 2025 nach vorläufigen, noch nicht testierten Zahlen mit einer signifikanten Ergebnisverbesserung im Kontext eines unverändert schwachen makroökonomischen Umfelds sowie zunehmender handelspolitischer Unsicherheiten abgeschlossen.

Der Konzernumsatz verbesserte sich planmäßig um +2,2 % (leichtes Umsatzwachstum) auf 1.302,4 Mio. EUR (Vj.: 1.274,4 Mio. EUR). Beide Segmente trugen zum Umsatzwachstum bei, wobei Special & New Technologies (S&T) mit einem deutlichen Zuwachs von +6,8 % auf 596,0 Mio. EUR (Vj.: 558,0 Mio. EUR) und Paper & Packaging Sheetfed Systems (P&P) mit +0,9 % auf 741,5 Mio. EUR (Vj.: 734,8 Mio. EUR) überzeugten.

Das operative EBIT erhöhte sich um +21,3 Mio. EUR auf 36,6 Mio. EUR (Vj.: 15,3 Mio. EUR). Damit erreichte das Unternehmen eine Punktlandung innerhalb der im November 2024 konkretisierten Prognose (untere Hälfte des Korridors von 35 bis 50 Mio. EUR).

Die Sonderaufwendungen reduzierten sich im Geschäftsjahr 2025 ebenfalls stark auf nur noch 5,3 Mio. EUR (Vj.: 50,4 Mio. EUR "Spotlight") und umfassen die planmäßigen Aufwendungen für das bekannte Fokusprogramm "Spotlight". Somit verbesserte sich das EBIT deutlich um +66,4 Mio. EUR auf 31,3 Mio. EUR (Vj.: -35,1 Mio. EUR).

Im vierten Quartal wurde ein operatives EBIT von 30,2 Mio. EUR (Vj.: 46,5 Mio. EUR) erzielt. Flankiert durch eine bereits starke operative Performance in Q3-25 (16,0 Mio. EUR) gelang es so, die Ergebnisentwicklung im zweiten Halbjahr spürbar zu glätten und die Abhängigkeit vom Jahresende im Vorjahresvergleich deutlich zu reduzieren. Durch den starken Mittelzufluss im Q4-25 mit 69,2 Mio. EUR ergab sich ein positiver Free Cashflow von 7,3 Mio. EUR für das Gesamtjahr, obwohl er in den ersten neun Monaten noch mit -61,9 Mio. EUR negativ ausgefallen war.

Der Auftragseingang lag am 31.12.2025 mit 1.233,2 Mio. EUR erwartungsgemäß unter dem starken Vorjahr (-12,1 %). Das Segment P&P zeigte sich mit einem Rückgang von nur -3,9 % (704,0 Mio. EUR) im Vergleich zum drupa-Vorjahr äußerst resilient. Der Rückgang im Segment S&T um -19,7 % (558,4 Mio. EUR) ist maßgeblich auf die hohen Bestellungen der US-Bundesdruckerei im Vorjahr zurückzuführen. Der Auftragsbestand zum 31.12.2025 beträgt 970,6 Mio. EUR (Vj.: 1.039,8 Mio. EUR) und bewegt sich weiterhin auf einem historisch hohen Niveau.

Vor dem Hintergrund der aktuellen Auftragslage und der volatilen geopolitischen Rahmenbedingungen erwartet Koenig & Bauer für das Geschäftsjahr 2026 eine Fortsetzung der operativen Stabilität. Mit Blick auf die künftigen Anforderungen des IFRS 18, zur Steigerung der Vergleichbarkeit mit der Peer Group sowie zur Schärfung des Fokus auf die operative Cash-Generierung guided das Unternehmen ab dem Geschäftsjahr 2026 auf Basis des operativen EBITDA (bisher: operatives EBIT). Unter Berücksichtigung der Chancen und Risiken ist die Prognose an folgende wesentliche Annahmen geknüpft: Vorausgesetzt, dass die weltwirtschaftliche Entwicklung und die Nachfrageimpulse in den relevanten Teilmärkten stabil bleiben, wird ein Konzernumsatz auf Vorjahresniveau (2025: 1.302,4 Mio. EUR) erwartet. Unter der Annahme, dass auf Basis der jüngsten US-Rechtsprechung zeitnah Klarheit zu den Einfuhrzöllen besteht, damit Kunden ihre Investitionsentscheidungen ohne handelsbedingte Verunsicherung treffen können prognostiziert der Vorstand für 2026 ein operatives EBITDA von circa 80 Mio. EUR wie im Vorjahr. In dem operativen EBITDA sind keine außerordentlichen Ergebniseffekte enthalten.

Die detaillierte Guidance wird mit dem Geschäftsbericht am 26. März 2026 veröffentlicht.

