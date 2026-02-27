© Foto: Paul Zinken/dpa-Zentralbild/dpaGut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.Unternehmenstermine 06:30 Uhr, Schweiz: Holcim, Jahreszahlen (11.00 Analystencall) 07:00 Uhr, Deutschland: Alzchem, Jahreszahlen 07:00 Uhr, Deutschland: BASF, Jahreszahlen (10.30 Pk, 9.00 Analystencal) 07:00 Uhr, Schweiz: Swiss Re, Jahreszahlen (14.00 Analystencall) 07:30 Uhr, Deutschland: Delivery Hero, Q4-Zahlen (14.00 Call) 07:45 Uhr, Spanien: Amadeus IT, Jahreszahlen 08:00 Uhr, Großbritannien: Pearson Group, Jahreszahlen 08:00 Uhr, Großbritannien: International Consolidated Air, Jahreszahlen 10:00 Uhr, Deutschland: TKMS, Hauptversammlung …Den vollständigen Artikel lesen
