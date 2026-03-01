München (ots) -In Saarbrücken hängt der Haussegen weiter gewaltig schief, die Fans reagieren mit Liebesentzug. Beim abgeschlagenen Tabellenletzten Schweinfurt brauchte es eine Aufholjagd ab der 87. Minute für ein 2:2. Nach Abpfiff waren die FCS-Fans weder wütend, noch enttäuscht - sie wandten sich direkt von den Spielern, die in die Kurve kamen, ab. Eine Geste, für die Trainer Argirios Giannikis Verständnis zeigte, genauso wie auch Patrick Sontheimer: "Ich verstehe, dass die Fans sauer sind. Die kommen hier an einem Sonntag um 19.30 Uhr, müssen morgen alle arbeiten. Wir sind genauso enttäuscht. Wir haben zwei zu billige Tore kassiert." Trainer Giannikis sah den Rückfall in "alte Muster" und appellierte an die Fans: "Die Saison stand unter anderen Vorzeichen. Aber man muss auch sagen, dass eigentlich das Kind in den Brunnen gefallen ist. Wir müssen jetzt alle daran arbeiten, dass das Kind nicht ertrinkt." Am Mittwoch kommt das Top-Team Wiesbaden - live ab 18.30 Uhr in der MagentaSport-Konferenz.In den ersten 180 Sekunden schon 3 dicke Chancen und dann das: der MSV Duisburg holt nur ein 1:1 gegen den Vorletzten Havelse - "nur" Dritter, Pfiffe der Fans, am Mittwoch geht's nach Ingolstadt. Die Zebras haben "Chancen für gefühlt 5 Spiele. Wir haben die Dinger nicht gemacht und am Ende können wir uns nicht beschweren, wenn wir hintenraus noch einen kriegen und verlieren", findet MSV-Verteidiger Joshua Bitter, dessen Vertragsverlängerung vor dem Spiel öffentlich gemacht wird. "Maßlos enttäuscht" über den Chancenwucher und die "schlechte Restverteidigung" ist auch Trainer Dietmar Hirsch: "Wir müssen ja hier nach 3 Minuten schon 3:0 führen, machen die Tore aber nicht. Mir hat bei dem ein oder anderen die Intensität und die letzte Gier gefehlt, das Tor machen zu wollen", moniert Hirsch.Wichtiger Walhof-Sieg durch King Boyd! Denn: Mannheim kann sich beim 2:1 gegen Alemannia Aachen beim eingewechselten Terrence Boyd bedanken, der die Partie mit 2 Toren innerhalb von 5 Minuten dreht. "Ich bin ja schon so halb im Teilzeit-Modus, Halbtagsarbeiter im Hinblick auf den Sommer. Ich sauge das ein bisschen anders auf als die anderen Jungs, die noch Jahre vor sich haben", erklärt der 35jährige Boyd, der eigentlich seinen Abschied zum Saisonende angekündigt hatte. Aber: so ganz abgehakt ist das Thema noch nicht, wenn er nämlich 15 Tore einnetzt, geht's vielleicht doch weiter. "Das ist ein Abkommen mit Schobi und Zuber (Sportdirektor Mathias Schober und Geschäftsführer Gerhard Zuber). Das haben sie aber so halbironisch gemeint." Aktuell steht Boyd bei 9 Treffern. "Wenn, dann möchte ich nur hier verlängern. Ich bin im Hinblick auf den Sommer aber auch cool damit, dass man aufhört. Ich möchte gerne auch Trainer werden." Die Entscheidung gibt er an die Verantwortlichen ab: "Da müssen Sie die da oben fragen. Sein Trainer Luc Holtz liefert schon jetzt eine klare Antwort: "Dann schaue ich, dass er die 15 macht."Nachfolgend die Stimmen und Clips zur 3. Liga am Sonntag - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport angeben. Weiter geht es mit der 3. Liga am Dienstag ab 18.30 Uhr in der Konferenz und ab 18.45 Uhr in den Einzelspielen, u.a. mit dem TSV 1860 München gegen den FC Erzgebirge Aue - der komplette 27. Spieltag, alles live bei MagentaSport.1. FC Schweinfurt 05 - 1. FC Saarbrücken 2:2Späte Aufholjagd der Saarbrücker in Schweinfurt. Nachdem kurz vor Schluss alles nach dem ersten Heimsieg für den neuen Schweinfurter Trainer Jermaine Jones aussah, setzte der FCS nochmal zum Comeback an. Tim Civeja leitete in der 87. Minute ein, bevor Sebastian Vasiliadis in Minute 95 vollendete. Obwohl die Saarbrücker unter Neu-Trainer Argirios Giannikis noch ungeschlagen sind, resignierten die eigenen Fans, verließen gleich nach Abpfiff das Stadion und ignorierten die Spieler, die zur Gästekurve kamen, komplett. Der FCS steht auf Platz 16, 5 Punkte vor der Abstiegszone. Schweinfurt bleibt weiter ganz unten.Bezeichnende Szenen: Die Saarbrücker Fans sind nach nur einem Sieg aus 19 Spielen nicht mehr wütend, verzweifelt oder enttäuscht, sondern einfach nur noch resigniert und wenden sich nach Abpfiff von der Mannschaft ab. Der Clip dazu: clipro.tv/player?publishJobID=SEJLeEtQTVBPT25sSnhhL3BCeUdCcXF5M0FUYnQ4Z1d6VTUwOW9PVDQ0MD0=Jermaine Jones, Trainer Saarbrücken: "Ich würde schon sagen, dass wir in der 1. Halbzeit gut gespielt haben. In der 2. Halbzeit hat man gemerkt, dass die Mannschaft der Fitness etwas hinterherläuft. Sie werden müde am Ende, das sieht man ganz klar. Daran arbeiten wir. Das müssen wir alles aufholen, mitten in der Saison. Nichtsdestotrotz war der Wille da. Wenn man die 1. Halbzeit betrachtet, mit der Fitness und allem, bin ich schon stolz auf meine Jungs, weil ich weiß, wenn sie das über 90 Minuten gehen könnten, dass es ein offenes Spiel gewesen wäre und wir vielleicht als Sieger nachhause gefahren wären." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=R21nZW40N0FCS1FXUjVRUHBSd0lrQW9vWFJnUUkxRm0yeEtJNmdUcTdKVT0=Patrick Sontheimer, Spieler Saarbrücken, zum Abgang der FCS-Fans aus der Kurve: "Ich verstehe, dass die Fans sauer sind. Die kommen hier an einem Sonntag um 19.30 Uhr, müssen morgen alle arbeiten. Wir sind genauso enttäuscht. Wir wollten 3 Punkte holen. Wir haben zwei zu billige Tore kassiert. Und über unsere Chancenverwertung müssen wir auch sprechen."...was der Riss zwischen Mannschaft und Fans für Saarbrücken bedeutet: "Das müssen wir als Mannschaft auf dem Platz wiedergutmachen und Leistung bringen, Punkte holen. Und dann glätten sich die Wogen wieder." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=TXdYUkd6NTczK3hyWk50MmhOakJx"SFdvUWVCdkpMRzYydjBwcGpRaS8wST0= (https://www.clipro.tv/player?publishJobID=TXdYUkd6NTczK3hyWk50MmhOakJxSFdvUWVCdkpMRzYydjBwcGpRaS8wST0=)Argirios Giannikis, Trainer Saarbrücken, über das Abwenden der Fans: "Ich verstehe den Unmut. Dennoch müssen wir zusammenhalten. Wir haben keine gute 1. Halbzeit gespielt, wobei wir vor dem Gegentor das 1:0 machen können und müssen. Wir waren in der 1. Halbzeit in beiden Strafräumen nicht in der Schärfe, in der wir sein müssten. Wir haben 10 bis 15 Flanken gespielt und nicht in dieser Intensität, die wir haben, haben mussten. Das haben wir in der 2. Halbzeit gemacht. Man muss der Mannschaft zugutehalten, dass sie in der 2. Halbzeit aufs Tempo gedrückt hat, sich viele Chancen herausgespielt und das Unentschieden verdient hat."...über die verpasste Chance auf 7 Punkte Vorsprung auf die Abstiegszone: "Definitiv. Ich verstehe auch die Fans. Die Saison stand unter anderen Vorzeichen. Aber man muss auch sagen, dass eigentlich das Kind in den Brunnen gefallen ist. Wir müssen jetzt alle daran arbeiten, dass das Kind nicht ertrinkt. Das ist die Aufgabe. Da brauchen wir Jeden. Ich verstehe die Fans maximal, wie der Unmut auch ist. Aber ich arbeite mit einer Mannschaft und ich muss die Mannschaft hinbekommen, dass sie punktet. Heute war es leider nur ein Punkt, weil wir in der 1. Halbzeit eine halbe Stunde nicht das gespielt haben, was wir spielen mussten und können. Das sind alte Muster, in die wir reinfallen, die wir wegkriegen müssen. Dennoch müssen wir festhalten, dass die Mannschaft zurückgekommen ist und sich das 2:2 erarbeitet und verdient hat." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=OEtqM1JWdm1qWlhxdERtcGtoRTdQUE01QmdFQlJWQzBmWkdqRnYvWndYVT0=MSV Duisburg - TSV Havelse 1:1Beide Mannschaften haben zahlreiche Großchancen, können aber nur jeweils eine davon in Tore verwandeln. Auf dem oberen Relegationsplatz hat Duisburg 2 Punkte Rückstand auf Spitzenreiter Osnabrück und Cottbus und ein Polster von 2 Zählern auf den Vierten Verl. Im Abstiegskampf feiert Havelse nach 3 Niederlagen am Stück wieder einen Punktgewinn, hat als Vorletzter aber noch 8 Punkte Rückstand auf das rettende Ufer.Dietmar Hirsch, Trainer Duisburg: "Wir müssen die Torchancen machen. Wir müssen ja hier nach 3 Minuten schon 3:0 führen, machen die Tore aber nicht. Dann haben wir viel nach vorne versucht und müssen 3:0 oder 4:0 führen. Dann haben wir eine schlechte Restverteidigung, laufen in einen Konter und kriegen das Gegentor. Mir hat bei dem ein oder anderen die Intensität und die letzte Gier gefehlt, das Tor machen zu wollen. Und wir haben nicht gut verteidigt. Zum Schluss haben wir Glück, dass wir nicht sogar noch einen bekommen. Deswegen bin ich maßlos enttäuscht. Es sollte nicht sein und das ist echt ärgerlich." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=eDlqMHg4ZHgrRE53Y2FzZHo0NlZqdXhCUytZUngrVzRuZGZPRmtMR2E0Zz0=Joshua Bitter, der seinen Vertrag in Duisburg bis 2029 verlängert hat: "Der Sieg wäre verdient gewesen. Wir hatten Chancen für gefühlt 5 Spiele. Wir haben die Dinger nicht gemacht und am Ende können wir uns nicht beschweren, wenn wir hintenraus noch einen kriegen und verlieren. Trotzdem ist es kein glücklicher Punkt, weil wir das Spiel ganz klar hätten gewinnen müssen." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=Q3VMY2lYVDFMbThpell5eWxaUUV5aWVkQVFwTWZPQVNRdWR4SzcxQ1l6OD0=Moderator und Duisburg-Fan Joachim Llambi vor dem Spiel über die Verlängerung des MSV mit Rechtsverteidiger Joshua Bitter: "Das ist sehr schön. Für mich ist Bitter mit der beste Außenverteidiger der 3. Liga, gerade auf der rechten Seite, mit einem super Offensivdrang. Es ist super, dass er mit dem MSV verlängert hat - egal, in welcher Liga er dann spielen wird. Es war toll, das Joshua auch in der schwierigen Zeit im Verein geblieben ist. Er ist eine Stütze für den Verein, womit sich die Fans auch identifizieren."... über den Rücktritt von Präsident Christian Stiefelhagen: "Es gab einige Unstimmigkeiten im sportlichen Bereich, allen voran mit dem Nachwuchsleistungszentrum. Es ist verwunderlich, dass man Uwe Schubert (Verantwortlicher des Leistungszentrums), der seit fast 25 Jahren im Verein ist, nicht noch eineinhalb Jahre gibt, um einen guten Übergang zu machen." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=NDhqb3F4akVFM1lsRGVXYmRyOVVNMjRwMGw1dWIvWlh3Rjl0T3pZMEpHbz0=Samir Ferchichi, Trainer Havelse: "Duisburg ist mit einer brutalen Wucht ins Spiel reingekommen, das habe ich in der 3. Liga selten so erlebt. Ein Riesenrespekt an den Gegner, der uns da mutmaßlich überfallen hat. Aber das waren auch die Phasen, die uns in dieses Spiel reingebracht haben. Wir gehen nicht unverdient mit 1:0 in Führung. Die Mannschaft hat den Matchplan sensationell umgesetzt, wir haben super verteidigt. Wir sind nur leider nicht belohnt worden. Aber jeder Punkt ist für uns wichtig." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=SUE5RE5XSGdwSDg3dWt6b042ekJ2UFI3N2JLNXVUd3M2MWRxck5FL2xQWT0=SV Waldhof Mannheim - Alemannia Aachen 2:1Mannheim startet durch das kuriose Eigentor von Niklas Hoffmann nach 10 Minuten unglücklich in die Partie, schafft in der 2. Halbzeit durch den eingewechselten Doppelpacker Terrence Boyd aber binnen 5 Minuten die Wende. Nach 2 sieglosen Spielen schiebt sich der Waldhof durch das Erfolgserlebnis auf Platz 9. Aachen geht nach 5 Spielen ohne Niederlage wieder als Verlierer vom Platz und bleibt mit 8 Punkten Vorsprung auf die Abstiegsregion auf Rang 14.Großer Aufreger zur Halbzeit: Ausgehend davon, dass Aachens Petros Bagalianis seinem Gegner Arianit Ferati ein Bein stellt, kommt es mit dem Pausenpfiff zur Rudelbildung, die auch die sportlichen Verantwortlichen beider Vereine auf den Plan ruft. Sowohl Bagalianis als auch Aachens Gianluca Gaudino und Mannheims Djayson Mendes erhalten für ihre Schubser anschließend die Gelbe Karte, Aachens Trainer Mersad Selimbegovic und Mannheims Geschäftsführer Gerhard Zuber sogar den Platzverweis. Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=MDdsYjZVekhOUW05Sk9rZS9uZDJmZHJibGJhTEV6dWFyRXdURkN2N1Y3MD0=Viel Liebe für den Matchwinner: Nach dem Abpfiff wissen die Mannheimer, bei wem sie sich bedanken müssen: Doppeltorschütze Terrence Boyd wird von seinen Mitspielern vielfach geherzt. Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=TnI3VUhxdmpyb3pnbjZQSnJpdzhGMVN3NDNxcGpRUTJhcFE5U2VtYTNrQT0=Luc Holtz, Trainer Mannheim, über mögliche Aufstiegschancen: "Es gibt in der Liga stärkere Mannschaften als uns, die sollen um den Aufstieg spielen. Wir holen so viele Punkte, wie es nur geht. Wir haben jetzt 39. Gegen den Abstieg haben wir einen Riesenschritt gemacht. Dass wir das Spiel gewonnen haben, war wichtig für die Moral. Das ist für mich entscheidend. Wir haben eine sehr gute Mannschaftsleistung gebracht, außer bei den Standardsituationen. Wir müssen das Spiel nur eher zu Ende bringen, wir müssen das 3. Tor machen. Wir können nicht so leichtsinnig mit den Tormöglichkeiten umgehen."... ob es ein Sonderlob für Terrence Boyd gibt: "Terrence brauche ich nicht mehr zu loben. Der weiß, was er kann und was er nicht kann. Er ist ein super Typ. Ich bin sehr froh für ihn, dass er wieder das Spiel entschieden hat. Ich muss nochmal mit ihm reden, ob er wirklich die Schuhe an den Nagel hängt."... über Boyds Aussage vor dem Spiel, dass er vielleicht noch um ein Jahr verlängern würde, wenn er 15 Tore schießen würde: "Das hat er gesagt? Dann schaue ich, dass er die 15 macht." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=ZjN3SjBBT2szS2Mzd1lWN1dZcTJJbVg0NXA5WDVxeU1ONXZaNW5HQkppMD0=Terrence Boyd, Mannheimer Doppeltorschütze: "Ich bin einfach nur sehr zufrieden. Es ist eine Willenssache von allen Jungs. Es war schön, dass es relativ zügig mit dem Anschluss geklappt hat. Zum Ende hin hätten wir den Sack zumachen können, trotzdem stand die Abwehr brutal."... über die Freude nach seinem ersten Tor: "Ich bin ja schon so halb im Teilzeit-Modus, Halbtagsarbeiter im Hinblick auf den Sommer. Da beginnst du eigentlich nicht mehr, da freue ich mich über jedes Tor extremst. Das war sehr emotional. Ich sauge das ein bisschen anders auf als die anderen Jungs, die noch Jahre vor sich haben."... über seine Aussage, sich doch nochmal eine Vertragsverlängerung zu überlegen, wenn er 15 Tore schießt: "Das ist ein Abkommen mit Schobi und Zuber (Sportdirektor Mathias Schober und Geschäftsführer Gerhard Zuber). Das haben sie aber so halbironisch gemeint. Ich weiß nicht, ob das noch steht und ob es zu den 15 Buden kommt. Wenn, dann möchte ich nur hier verlängern. Ich bin im Hinblick auf den Sommer aber auch cool damit, dass man aufhört. Ich möchte gerne auch Trainer werden. Wie es auch immer kommt, darüber bin ich happy. Ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung. Da müssen Sie die da oben fragen. Nachdem ich den Doppelpack gemacht habe, denke ich gerade: Natürlich geht es weiter. Ich stehe aber auch dazu, dass ich fein damit bin, im Sommer aufzuhören."... über die Angst der Aachener vor ihm: "Ich habe ein bisschen Trash-Talk in der Rudelbildung gemacht, das hat Spaß gemacht. Es ist aber nicht mehr so wie am Anfang der Karriere, wo du dich gleich erstmal mit einer Beleidigung begrüßt hast und dann gab's eklige Fouls zum Austausch. Das war ganz schlimm. Seit Jahren flachse ich eher mit dem gegnerischen Verteidiger rum." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=QmVDenZPSzY3MktGRzdzQWVxMVprKzhETmJLRnJUeDBoSWdBVnVJcDVaZz0=Mannheims Janne Sietan in der Halbzeit über die Rudelbildung: "Es war sehr unübersichtlich. Ich glaube, die erste Aktion geht vom Aachener Innenverteidiger aus, der Ari nochmal in die Haken tritt, obwohl das Ding abgepfiffen ist. Dann regen die sich auf, was hier passiert. Die erste Aktion ist einfach dumm vom Aachener." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=ZE85T0t2NVU1K0cvZHRmbEhpS1lLWms4UHBrVVZoblpnWlp2bVVTYXlHYz0=Mersad Selimbegovic, Trainer Aachen: "Ganz so gut, wie wir sein können, waren wir nicht. Trotzdem war mehr drin. Wir haben zu billige Gegentore bekommen und dann in einem kurzen Abstand das Spiel aus der Hand gegeben. Es war eine sehr packende Partie, beide Mannschaften waren sehr engagiert und mutig. Es ist sehr schade, aber wir können nicht zu lange trauern."... über die Rudelbildung mit dem Halbzeitpfiff und einer kurzen Auseinandersetzung mit Mannheims Geschäftsführer Gerhard Zuber, nach der beide die Rote Karte gesehen haben: "Ich bin darein, um die Spieler auseinanderzunehmen, dass da nichts passiert. Dann war da noch ein Verantwortlicher von Mannheim, wir sind kurz aneinander geraten. Ganz ehrlich, das ist unglaublich, was wir von Woche zu Woche erleben und durchhalten müssen. Ich will nicht Woche für Woche über Schiedsrichter reden, darauf werde ich auch jetzt verzichten. Das müssen sie selber erklären. Das, was sie machen, geht gar nicht. Der 4. Offizielle, der ganz junge Mann, hat heute wahrscheinlich das Highlight seiner Karriere, dass er uns beiden Rot gegeben hat. Glückwunsch dafür. Mehr will ich nicht sagen, das macht keinen Sinn." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=UWlzWFlTdVVnNTJlSkIrMG9KM3VTTEpsM2xSZUNRUmtzR2hXeXkwS29tcz0=Manuel Riemann-Lorenzen, Aachener Torhüter, über den Einbruch nach der Einwechslung von Terrence Boyd: "Ich glaube nicht, dass wir vor ihm Angst hatten. Mit seiner Körperlichkeit sind wir ja nicht die erste Mannschaft, der er wehtun kann. Sie haben das Spiel dann auf ihn ausgelegt. Sie haben ihn als Ausweg benutzt, dann immer den freien Mann gefunden und wir sind hinterhergelaufen." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=VE9pZzZDQVFQZ1ZzRWI5cEpnZGhZcDNSR3JUYzVxVFU4NTArdmhYSXFRUT0=Fußball live bei MagentaSport3. Liga | 27. SpieltagDienstag, 03.03.2026ab 18.30 Uhr in der Konferenz und ab 18.45 Uhr im Einzelspiel: VfB Stuttgart II - Energie Cottbus, SSV Ulm 1846 - TSG Hoffenheim II, TSV 1860 München - Erzgebirge Aue, VfL Osnabrück - Viktoria Köln, SC Verl - SSV Jahn RegensburgMittwoch, 04.03.2026ab 18.30 Uhr in der Konferenz und ab 18.45 Uhr im Einzelspiel: 1. FC Saarbrücken - SV Wehen Wiesbaden, FC Ingolstadt 04 - MSV Duisburg, TSV Havelse - FC Hansa Rostock, Alemannia Aachen - 1. FC Schweinfurt 05, Rot-Weiss Essen - SV Waldhof Mannheim3. Liga | 28. SpieltagFreitag, 06.03.2026ab 18.30: Viktoria Köln - TSV 1860 MünchenSamstag, 07.03.2026ab 13.30 Uhr in der Konferenz und ab 13.45 Uhr im Einzelspiel: Erzgebirge Aue - Alemannia Aachen, Energie Cottbus - Hansa Rostock, SV Wehen Wiesbaden - VfB Stuttgart II, TSG Hoffenheim II - Rot-Weiss Essen, 1. FC Schweinfurt 05 - SSV Ulm 1846ab 16.15 Uhr: SSV Jahn Regensburg - VfL OsnabrückSonntag, 08.03.2026ab 13.15 Uhr: SV Waldhof Mannheim - TSV Havelseab 16.15 Uhr: MSV Duisburg - 1. FC Saarbrückenab 19.15 Uhr: FC Ingolstadt 04 - SC Verl