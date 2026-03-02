DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

(Technische Wiederholung)

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

DEUTSCHE LUFTHANSA - Die Kernmarke Lufthansa, seit Längerem das größte Sorgenkind der Gruppe, soll ihre Kostenprobleme offenbar nach und nach in den Griff bekommen. Aus dem Umfeld des Unternehmens ist laut Handelsblatt zu hören, geht das Management aktuell davon aus, dass die sogenannten Stückkosten bei der "Lufthansa Classic" im laufenden Jahr nur halb so stark steigen werden wie die Inflation. Das soll Jens Ritter, der Chef von Lufthansa Airlines, nach Informationen des Handelsblatts intern berichtet haben. Die Stückkosten drücken den operativen Aufwand geteilt durch die angebotenen Sitzkilometer aus. Das Unternehmen wollte sich auf Anfrage nicht äußern. (Handelsblatt)

TESLA - Die Tesla-Produktion im deutschen Werk in Grünheide leidet unter dem Nachfragerückgang nach Fahrzeugen des US-Herstellers. Das zeigen Zahlen des Datendienstleisters Inovev, die dem Handelsblatt vorliegen. Demnach wurden 2025 im Werk in Brandenburg 149.040 Fahrzeuge produziert, über 29 Prozent weniger als 2024. Tesla fertigt in Grünheide das Model Y. 2024 wurden dort laut Jahresabschluss noch über 211.000 Einheiten des Elektro-SUV gefertigt. Damit war das Werk zu 56,3 Prozent ausgelastet. (Handelsblatt)

