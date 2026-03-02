Zürich - Die Schweizerische Nationalbank (SNB) weist für das Jahr 2025 einen definitiven Gewinn von 26,1 Milliarden Franken aus. Wie bereits bekannt, werden Bund und Kantone eine Ausschüttung von 4 Milliarden Franken erhalten. Damit fällt der Gewinn noch ganz leicht höher aus als Anfang Jahr vermeldet: Damals war von einer Grössenordnung von 26 Milliarden die Rede gewesen. Das Ergebnis hängt stark von der Entwicklung an den Finanzmärkten ab und kann ...Den vollständigen Artikel lesen ...
