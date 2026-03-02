Zum Wochenauftakt geht es für die Aktien aus der Rüstungsbranche nach oben. Damit stemmen sich die Papiere von Rheinmetall, Renk, Hensoldt und Co gegen den marktweiten Abverkauf. Steyr Motors punktet zudem mit einem Rahmenvertrag mit KDNS. DER AKTIONÄR wirft einen Blick auf die Kursentwicklungen der deutschen Rüstungswerte.Konkret einigten sich Steyr Motors und KNDS auf einen erweiterten Rahmenvertrag. Dieser sieht die Lieferung von mindestens 500 Motor-Generator-Einheiten bis einschließlich 2034 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
