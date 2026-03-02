Der Schweizer Pharmakonzern hat mit seinem Medikamentenkandidat gegen Multiple Sklerose das primäre Ziel einer klinischen Studie in der Spätphase bei der häufigsten Form der Erkrankung erreicht. Die wegweisenden Ergebnisse liefern zusammen mit den früheren Daten den überzeugenden Beweis, dass das Medikament Fenebrutinib die erste hochwirksame orale Behandlung für schubförmige und primär progrediente Multiple Sklerose werden kann. Das sind gute News - sie gehen leider in den tagespolitischen Quärelen heute unter.
Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info
