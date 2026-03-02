Im Streaming-Markt bahnt sich eine große Attacke auf Branchenprimus Netflix an. Paramount plant nach der Übernahme von Warner Bros. Discovery die Zusammenführung von HBO Max und Paramount+ zu einem einzigen Streaming-Dienst - ein Schwergewicht mit rund 200 Millionen Abonnenten auf Basis der aktuellen Zahlen.Paramount-CEO David Ellison bestätigte auf einer Telefonkonferenz, dass nach dem Abschluss der WBD-Übernahme die beiden Plattformen gebündelt werden sollen - vorbehaltlich der Zustimmung der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
