US-Präsident Donald Trump hatte die Atom-Debatte mit dem Iran zur Chefsache erklärt. Nachdem Israel seit Jahren mit der massiven Bedrohung seitens des Mullah-Regimes leben muss, werden jetzt alle Interessen harmonisiert und in eine Strategie gegossen. Die Machthaber sollen gestürzt werden, am liebsten natürlich durch inländische Kräfte mit militärischer Flankierung des Westens. Ob das so einfach wird, darf bezweifelt werden, denn die Revolutionsgarden haben sich in den letzten 10 Jahren zu einer schlagkräftigen Truppe entwickelt und auch Russland dürfte eher als Freund der Iraner am Horizont auftauchen. Für die Börse heißt das, erneute Unruhe und hohe Volatilität. Die alten Gewinner aus dem Bereich Rüstung und Defense setzen zum neuen Höhenflug an. Für den Marathon-Läufer Almonty Industries könnte das Umfeld nicht besser sein: Geopolitische Konflikte, steigende Wolframpreise und Regierungen, die unter Zugzwang stehen. Die Rally geht weiter!

