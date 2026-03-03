ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Beiersdorf mit einem Kursziel von 90 Euro auf "Sell" belassen. Die Hamburger kämen nun in eine neue Umbauphase, schrieb Guillaume Delmas am Montagabend nach weitgehend erwartungsgemäßen Ergebnissen für 2025. Dafür spreche der Ausblick für die Consumer-Sparte. Die Aktien hält Delmas weiterhin für relativ teuer./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2026 / 23:00 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2026 / 23:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE0005200000
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2026 / 23:00 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2026 / 23:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE0005200000
© 2026 dpa-AFX-Analyser