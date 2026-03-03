Nach den vorläufigen Zahlen sank der Umsatz leicht auf 1516 Millionen Euro. Dabei lag das EBIT mehr als 188 Millionen Euro im Minus. SMA wagt für das laufende Jahr eine vorsichtige Prognose. Die SMA Solar Technology AG hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzrückgang um 0,9 Prozent auf 1516 Millionen Euro verzeichnet. Dabei lag das operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) vor Einmaleffekten mit 106,6 Millionen Euro niedriger als 2024 (147,5 Millionen Euro), wie das deutsche Wechselrichter- und Speicherunternehmen am Dienstag auf Basis vorläufiger Zahlen veröffentlichte. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 pv magazine Deutschland