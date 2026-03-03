BlackLine, Inc. (Nasdaq: BL), die zukunftsfähige Plattform für das CFO-Büro, kündigt heute BeyondTheBlack London an, das am Dienstag, dem 14. April 2026, im London Hilton on Park Lane stattfindet.

BeyondTheBlack ist die preisgekrönte Veranstaltungsreihe von BlackLine, die Finanz- und Rechnungswesen-Führungskräfte zusammenbringt, um zu erörtern, wie moderne Teams zentrale Finanzprozesse transformieren, manuelle Arbeit reduzieren und mit größerer Genauigkeit, Effizienz und Intelligenz arbeiten können. Die Veranstaltung in London wird hochrangige Finanzfachleute, Partner und Führungskräfte von BlackLine zu einem ganzen Tag voller Lernmöglichkeiten, von Kollegen geleiteter Einblicke und Networking zusammenbringen.

Die Agenda beginnt mit Plenarsitzungen von Owen Ryan, CEO von BlackLine, und Philippe Omer-Decugis, General Manager EMEA, gefolgt von einer Keynote von Jeremy Ung, CTO, der die neuesten Erkenntnisse von BlackLine zu KI, Automatisierung und Innovation im CFO-Bereich vorstellen wird. Die Vormittagssitzungen umfassen auch eine Expertenrunde mit Partnern und eine Gast-Keynote, bevor die Teilnehmer am Nachmittag in fokussierte Breakout-Sessions übergehen.

Den ganzen Tag über können die Teilnehmer mit BlackLine-Spezialisten und -Partnern in Kontakt treten und an Lösungspräsentationen und Workshops zu den Themen Record-to-Report, Invoice-to-Cash, Intercompany Accounting, Finanzabschluss und regulatorische Änderungen, einschließlich der britischen Unternehmensreform, teilnehmen. Die Veranstaltung endet mit einem Networking-Empfang zum 25-jährigen Jubiläum von BlackLine.

"BeyondTheBlack bietet Führungskräften aus dem Finanz- und Rechnungswesen praktische, realitätsnahe Einblicke, wie sie mit Zuversicht modernisieren können", sagte Owen Ryan, CEO von BlackLine. "Wir freuen uns, nach London zurückzukehren, um die Finanzgemeinschaft zu einem Tag zusammenzubringen, der sich auf Lernen, Zusammenarbeit und die Zukunft des CFO-Büros konzentriert."

Philippe Omer-Decugis, Geschäftsführer, EMEA bei BlackLine, fügte hinzu: "BeyondTheBlack London ist eine wertvolle Gelegenheit für Finanzfachleute, direkt von ihren Kollegen, Partnern und Führungskräften von BlackLine zu lernen. Wir freuen uns darauf, Kunden und Interessenten aus der gesamten Region willkommen zu heißen, um Erfahrungen auszutauschen und zu erkunden, wie Automatisierung, Intelligenz und Best Practices die moderne Finanzwelt prägen."

Weitere Informationen finden Sie hier.

Veranstaltungsdetails

Datum: Dienstag, 14. April 2026

Uhrzeit: 08:00 19:00 Uhr

Ort: London Hilton on Park Lane

Link: https://www.beyondtheblack.com/london

Über BlackLine

BlackLine (Nasdaq: BL), die zukunftsfähige Plattform für den Finanzbereich, fördert digitale Finanztransformation, indem sie Organisationen präzise, effiziente und intelligente Finanzoperationen ermöglicht. BlackLine baut auf der Studio360-Plattform auf und vereinheitlicht Daten, rationalisiert Prozesse und liefert Echtzeitdaten durch von Verity unterstützte Automatisierung und Intelligence. Verity ist eine umfangreiche Suite integrierter, prüfbarer KI-Funktionen, die Finanz- und Buchhaltungsteams neue digitale Arbeitskräfte zur Verfügung stellt.

Der bewährte, kooperative Ansatz und nachweisliche Innovationserfolge, die durch branchenführende F&E-Investitionen und erstklassige Sicherheitspraktiken gestützt werden, haben dazu geführt, dass mehr als 4.400 Kunden aus verschiedenen Branchen mit BlackLine zusammenarbeiten, um ihre Organisationen zukunftsfähig zu machen. Weitere Informationen finden Sie unter blackline.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260303450075/de/

Contacts:

Medienkontakt:

Jane Thompson

jane.thompson@blackline.com